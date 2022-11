Yuri confesó que desea ofrecer un concierto en el Zócalo tras su supuesto “Sold out” en CDMX

Yuri no habría llenado su concierto en la CDMX como fotos y videos la exhibieron en redes sociales (Fotos: Getty Images/ Twitter/@paulina-dayz)

Yuri está enfrentando uno de los momentos más complicados de su trayectoria por unas supuestas declaraciones que habría hecho sobre la comunidad LGTB+. Aunque ha asegurado que respeta a todas las personas por igual, cuando reaparece ante cámaras de televisión desata polémica por la misma razón y esta vez no fue la excepción, pues confesó que desea ofrecer un concierto en el Zócalo capitalino sin importar el riesgo que corre de repetir su “Sold out falso”.

La intérprete veracruzana de 58 años tuvo un encuentro con los medios de comunicación donde fue cuestionada sobre su show en Acapulco y sus aspiraciones profesionales para el 2023. Sin profundizar en detalles afirmó que le gustaría sumarse a Grupo Firme, Vicente Fernández, Los Tigres del Norte, Café Tacvba, Roger Waters, Paul McCartney, Silvio Rodríguez y otros artistas que se han presentado gratuitamente en la explanada.

En reiteradas ocasiones ha refrendado su respeto por la comunidad LGTB+. (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Me encantaría porque es mi pueblo, donde me inviten con mucho gusto o más adelante lo hacemos.

Su deseo podría cumplirse el próximo año, todo dependerá del gobierno de la Ciudad de México. Aunque la cantante cuenta con un gran número de fans podría no llenar los 46 mil 800 metros cuadrados que mide la explanada que está enfrente de Palacio Nacional, pues continúa “cancelada” por la comunidad LGTB+ tras unas presuntas declaraciones que habría hecho sobre sus derechos.

Un reflejo del impacto que tiene dicha comunidad en su carrera sucedió durante el concierto que ofreció el 04 de noviembre en la Arena CDMX. De acuerdo con información, imágenes y videos que compartieron en redes sociales algunos asistentes, no habría llenado el recinto, contrario a lo que se anunció previo al show.

“Oficialmente anunciamos ¡Sold out! Para todos los que ya tienen sus entradas, nos vemos esta noche en punto de las 9 pm en Arena CDMX para disfrutar del mega espectáculo de Yuri Euforia Tour 2022″, se lee en una publicación en la cuenta oficial del recinto en Twitter.

Foto: Getty Images

Sin embargo, desde que se permitió el acceso a la Arena CDMX con capacidad de 22 mil personas muchos asistentes reportaron en redes sociales que el lugar no se “llenaba” a pesar de que el show estaba a punto de iniciar y para demostrarlo publicaron fotografías y videos de cómo se apreciaban grandes espacios vacíos.

“Que después de esto no le quede duda a ninguna persona, aunque no sea de la comunidad LGBT+, que cuando nos hagan algo o se metan contra nosotros, les daremos también la espalda y este tipo de situación lo demostró”. “El poder de los LGBT es tan grande que cambió la fecha, los puso 2x1 y ni así lo llenó”. “Lo que más pena ajena da es que anunciaron que estaba vendido en su totalidad y las fotos y videos de los asistentes demuestran todo lo contrario”, comentaron internautas.

Tras lo ocurrido, en otra entrevista que cedió para Ventaneando arremetió en contra de todos sus detractores utilizando un término común entre la comunidad LGTB+.

Siempre los adversarios, que no son muchos gracias a Dios, quieren ver mi fracaso, pero lo que ellos no saben es que yo soy una hija de Dios y las hijas de Dios, dice la biblia, nunca seremos avergonzadas por nadie y bueno, ahora sí como dicen ellos, ¡soporten!

Como era de esperarse su contundente respuesta retumbó en redes sociales, donde los internautas explotaron en su contra al considerar que no fue apropiado usar un modismo de la comunidad LGTB+ que usualmente se utiliza para expresar que no les importa qué piensan los demás.

“No, Yuri usó el ‘soporten’, ya no lo puedo usar”. “Not Yuri la homof*bica diciendo soporten”, “Ustedes a diario atacan a @OficialYuri y ella solo les responde Soporten, ahora otra vez contra Yuri? Ya déjenla en paz”, tuitearon.

