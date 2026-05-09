Desapariciones en México generan alerta internacional: colectivos de EE.UU. hacen llamado urgente

Cuando se instó al Estado Mexicano a recibir la asistencia internacional, este desestimó la solicitud. (Infobae-Itzallana)

La crisis de desapariciones en México ha alcanzado niveles que despiertan alerta internacional, especialmente en fechas como el Día de las Madres, cuando miles de familias viven el dolor de no conocer el paradero de sus seres queridos.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el número de restos sin identificar pasó de 52 mil en 2021 a cerca de 72 mil en 2026. Al inicio de ese año, en México se habían localizado más de 4 mil 500 fosas clandestinas, donde se hallaron más de 6 mil 200 cuerpos y 4 mil 600 restos humanos.

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La falta de acciones efectivas por parte del Estado mexicano obligó a muchas mujeres a formar colectivas conocidas como madres buscadoras, quienes han asumido un papel central ante la crisis de desapariciones.

Alerta internacional por crisis humanitaria

Con más de 130 mil personas desaparecidas en el país, colectivos y organizaciones de Estados Unidos han emitido un llamado urgente para que el Estado mexicano acepte asistencia internacional y refuerce su respuesta ante la emergencia humanitaria.

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Ilustración de Madres Buscadoras en México que recorren terrenos desolados con herramientas y camisetas con fotos de sus seres queridos, simbolizando su incansable lucha contra la crisis de desapariciones forzadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente pronunciamiento del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) marca un precedente al activar, por primera vez, el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional. Este mecanismo permite que la situación de México sea presentada ante la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de que se adopten medidas concretas para apoyar la búsqueda, identificación forense e investigación de los casos de desaparición forzada. El comité también subrayó la urgencia de proteger a las familias, ya que decenas de personas buscadoras han sido asesinadas en 2026.

Ante esto, organizaciones de derechos humanos y colectivos estadounidenses, entre los que se encuentran Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, urgieron al Estado mexicano a aceptar la asistencia internacional.

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“En el Día de las Madres, las organizaciones firmantes nos solidarizamos con las decenas de miles de madres y familias que buscan a sus seres queridos en México. Hacemos un llamado al Estado a escuchar y atender a las familias, así como aceptar la asistencia internacional para ayudar a poner fin a la crisis de desapariciones", se lee en el comunicado.

mágenes de personas desaparecidas permanecen pegadas en las instalaciones de Banorte, recordando la crisis de desapariciones en México mientras la ciudad recibe un evento deportivo internacional.

Recordaron que la comunidad internacional ha insistido repetidamente en la necesidad de que el Estado mexicano mejore su actuación, reduzca la impunidad y brinde atención efectiva a las víctimas.

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Rechazo del gobierno mexicano ante recomendaciones de la ONU

La decisión de la ONU representa, según los colectivos estadounidense, una oportunidad para que el gobierno fortalezca sus acciones y políticas públicas, reconozca el derecho de las familias a la verdad y la justicia, y acepte el apoyo técnico y financiero necesario para enfrentar la crisis.

No obstante, cuando la ONU dio a conocer la recomendación, el Gobierno de México rechazó formalmente la recomendación del Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), calificando el informe como “tendencioso” y carente de rigor.

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Madres buscadoras inspeccionan terrenos en busca de fosas clandestinas, reclamando justicia y visibilizando la memoria de desaparecidos en México. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rechazo del informe, que alerta sobre una crisis de desapariciones forzadas de carácter generalizado y sistemático en el país, ha desatado un intenso debate nacional e internacional, con posiciones encontradas entre autoridades, organismos de derechos humanos y colectivos de víctimas.

En este contexto, las organizaciones reiteraron su solidaridad con las madres y familias que buscan a sus desaparecidos en México. Exhortaron al Estado mexicano a escuchar y atender a las víctimas, aceptando la cooperación internacional para avanzar hacia la búsqueda efectiva, la protección de las familias y el fin de la crisis de desapariciones que afecta a todo el país.

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