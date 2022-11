Qué opinó AB Quintanilla de Yolanda Saldívar ante su posible salida de la cárcel

Esto opinó AB Quintanilla de Yolanda Saldívar ante su posible salida de la cárcel a 27 años de la muerte de Selena (Foto: Instagram/@abquintanilla3/Twitter/@selemex)

Luego de 27 años de que Yolanda Saldívar se convirtiera en la autora material e intelectual del homicidio de la cantante estadounidense Selena, se han generado diversas especulaciones en torno a la posible salida de prisión. Ante ello y de forma inesperada, pues raramente quiere hablar del tema, AB Quintanilla opinó sobre el tema y lo sensible que ha sido la muerte de su hermana menor.

Como parte de la lista de famosos que deslumbró en la alfombra roja de la entrega número 23 de los Latin Grammy, el productor discográfico rompió el silencio que mantenía desde el año 2020, cuando la posibilidad de que la asesina de La Reina del Tex-Mex tuviera una oportunidad de salir de la cárcel, lugar donde ha permanecido desde el 31 de marzo de 1995 cuando se cometió el homicidio y fue condena de cadena perpetua.

Explicando que había sido por la forma en cómo el periodista había preguntado y la forma en como el medio -Televisa- ha llevado el tema durante las últimas casi tres décadas, Abraham Isaac Quintanilla III habló con el matutino Hoy y fue contundente sobre el tema, lo que piensa sobre ella, así como el sentimiento que le sigue generando Selena en su vida personal y profesional.

Yolanda Saldívar lleva 27 años en prisión (Foto: Instagram @selenaquintanillaetc)

“Mira lo que yo pienso y en mi humilde opinión, uno tiene que perdonar, pero no perdonar el acto, ¿entendiste? Para mí eso no importa, porque al final del día Selena no está aquí, no cambia nada, yo lo que intento es enfocar todo lo que es negativo, ponerlo pa’ delante y lo positivo”, inició.

El hermano de la cantante que decidió continuar con su carrera de músico y se le reconoció por formar la popular agrupación Kumbia Kings, que mezclaba cumbia y pop en los años 2000, siguió sincerándose con la televisora de San Ángel como nunca antes se había visto y por ello confesó que no piensa implementar ningún tipo de recurso legal si en el 2025 solicita salir de prisión bajo libertad condicional.

“Sabes porque (te di la entrevista) porque tú lo hiciste de buena onda y con respeto. Y no, no meteré ningún recurso legal para evitar eso, como dije, esa persona no tiene importancia y en lugar de eso nos enfocamos en lo bonito y el legado que ha dejado mi hermana Selena”, agregó.

AB Quintanilla continuó como solista y productor musical (IG: abquintanilla3)

Para el creador del grupo que ganó fama y relevancia gracias a temas como Sabes a chocolate, Fuego, Dulce niña, entre otras, ninguna otra estrella será igual a su hermana o podría tener su lugar, comparando la situación con otros famosos internacionales del mundo del deporte o el máximo Divo de México y Juárez.

“Eso es muy difícil porque como Selena solamente hay un Julio César Chávez, un Juan Gabriel, entonces eso es algo inalcanzable yo creo y pienso. Pero el trabajar con grupos nuevos siempre estaré dispuesto”, finalizó AB Quintanilla.

Yolanda Saldívar y lo que podría pasar con ella en un futuro cercano

Selena y Yolanda Saldívar (Foto: Twitter@raulbrindis)

Desde su arresto, el jurado deliberó que la también ex presidenta del club de fans de la intérprete del género tex-mex seguiría cumpliendo con su condena bajo la modalidad de libertad condicional, siempre y cuando hubiera pasado 30 años privada de la libertad. Esta fecha cumpliría en menos de tres años y la solicitud será supuestamente evaluada por un comité especializado.

Motivo por el que la tensión y expectativa está puesta nuevamente sobre Saldívar, pues ni la familia de la cantante y sus millones de fans están de acuerdo que pueda ser liberada, bajo la modalidad que sea, pues más de uno apoya y comparte las palabras de su hermano mayor: “Al final del día Selena no está aquí”.

