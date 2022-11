Ricardo Monreal se echó palomazo en el Senado: “Ya llegó el que andaba ausente”

Ricardo Monreal se echó un "palomazo" en el Senado (Canal del Congreso)

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aprovechó la festividad del Día del Músico para echarse un “palomazo” en el pleno acompañado de mariachis, esto al finalizar la entrega de reconocimientos por trayectoria artística y promoción de la música mexicana.

Acompañado por el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrático (PRD), Miguel Ángel Mancera, el militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) interpretó El Ausente, canción popularizada por el cantautor mexicano Antonio Aguilar.

Sin embargo, como lo ha hecho en las últimas semanas, el senador ha aprovechado para mandar mensajes o indirectas a su partido mediante entrevistas o más, al parecer este martes 22 de noviembre no fue la excepción, pues entonó “con más fuerza” la estrofa más popular de la canción.

“Si tienes amor pendiente, puedes darle retirada. Ya llegó el que andaba ausente y ese no consiente nada. Si por que vengo de lejos me niegas la luz del día, se me hace a que a tu esperanza le pasó lo que a la mía, por andar en la vagancia, perdí a un amor que tenía”, entonó el morenista.

#EnVivo Continuamos en la entregamos reconocimientos a la trayectoria artística y promoción de la música mexicana. https://t.co/SIQ5nDWWHR — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 22, 2022

Esta no es la primera vez que utiliza frases de canciones para hablar de su futuro, pues el pasado 9 de noviembre fue cuestionado por la prensa sobre si continuará o no en el partido guinda, esto en el contexto de los audios que ha difundido en su contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.

Ante dichas preguntas, el coordinador de la bancada morenista en la Cámara Alta sentenció que será hasta el último mes del año donde se definirá su continuidad o su futuro al interior de la Cuarta Transformación, pese a que semanas atrás había definido que seguiría a lado del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y del movimiento de transformación.

No obstante, el momento curioso fue cuando recitó la canción Amarga Navidad de José Alfredo Jiménez, en donde dio a entender que podría darse un “cruel adiós” durante las épocas decembrinas, para no comenzar un nuevo año con “un amor que le hace tanto mal”.

“(Lo definiré) en diciembre y sus posadas, porque ‘diciembre me gustó pa’que te vayas, que sea tu cruel adiós, ni navidad. No quiero comenzar el año nuevo con ese mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después que pase mucho tiempo, que estés arrepentido’... ya mejor no les digo nada”

El senador entonó "El Ausente" que popularizó Antonio Aguilar (Canal del Congreso)

Otro de los momentos en donde se vio involucrada la música fue durante la presentación del Plan de Reconciliación Nacional en la Arena México el pasado 19 de noviembre. En dicho evento estuvo acompañado por su esposa y algunos de sus seguidores.

El recinto de lucha libre, ubicado en el centro de la Ciudad de México, fue el lugar donde miles de simpatizantes del morenista se reunieron para dar apoyo al plan con el cual el coordinador de Morena buscará la candidatura presidencial en las próximas elecciones.

Con ovaciones bajo el lema de “¡presidente!”, así como al son de batucada, el senador originario de Zacatecas desfiló con su equipo, familia y amigos hasta el centro del ring de lucha para exponer su discurso, en el cual destacó distintos puntos de su proyecto con el fin de posicionarse como el favorito al interior de Morena para obtener la victoria en el proceso de encuesta.

