Por qué Atala Sarmiento terminó en el hospital

La conductora de televisión Atala Sarmiento reveló que está atravesando una complicación de salud, pues tiene anemia, una enfermedad en la sangre que puede producir cansancio y fatiga por la falta de hierro.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de televisión contó los detalles sobre esta enfermedad, la cual incluso la llevó hasta el hospital porque requería una transfusión.

De acuerdo con su texto, la anemia creció y se agravó porque no puso su salud como prioridad, solo reaccionó cuando la situación ya la estaba poniendo en peligro directamente:

“Hoy quiero empezar la semana compartiéndoles esto que sucedió hace un mes y medio. Necesité una transfusión de HIERRO intravenoso porque mi grado de anemia llegó a un punto bastante serio (...) Ahora estoy en plena recuperación, no solo física, me estoy recuperando a mí misma, reponiendo fuerzas y entendiendo que primero tengo que cuidar de mí y así tener fuerzas para todo lo demás. La anemia puede ser un visitante silencioso y eterno”, escribió.

En un video, Atala se dejó ver sentada en la sala de espera de un hospital, luego con el fondo de algún consultorio médico y finalmente mostró su brazo con un suero conectado en el brazo.

La anemia es provocada por factores como los antecedentes familiares o hábitos alimenticios, esto causa la baja producción de glóbulos rojos en la sangre, lo que propicia afectaciones en el sistema circulatorio que se extienden al funcionamiento de todo el organismo.

Atala Sarmiento llegó Al hospital Hm nou delfos con un nivel muy bajo de hierro.

“Me había quedado sin reservas de hierro, en otras palabras, sin fuerzas para seguir adelante. Creo que llegué a este punto porque llevaba mucho tiempo dedicando toda mi energía y fortaleza a arreglar otras situaciones, a componer a otras personas, y me olvidé de atenderme a mí, hasta que mi cuerpo me lo recordó.Soy consciente de que mi anemia tenía mucho de emocional y, hasta que mi cuerpo me habló a gritos, entendí que tenía que cambiar el foco de mis prioridades.”, escribió.

En su mismo texto, la presentadora de Ventaneando también reveló que vive con celiaquía y se dijo indignada por los comentarios que hacen las personas cuando aseguran que pedir una dieta sin gluten es “una moda” o “un capricho”.

“La celiaquía también. Tu cuerpo se va envenenando de GLUTEN silenciosamente y empiezas a enfermar. Te acostumbras a vivir con el malestar permanente. Cuando oigo a gente reírse comentando que “comer sin gluten” es una moda me dan ganas de reventar. Ser celíaco es una cosa seria, es un padecimiento que puede generar consecuencias serias y delicadas en la salud.”, escribió.

En la caja de comentarios, Atala Sarmiento recibió muchos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores y colegas de la televisión, entre los que se pudieron leer los siguientes:

“Amiga a cuidarse y mejorar, que bien que te percataste a tiempo y te atiendes. Ponte bien amiga por tu bien y el de los que te queremos”, de Pedro Sola; “Eres demasiado entregada, a veces a cosas-causas y hasta personas que no lo han valido. Estarás bien porque tú eres de hierro. Te amo”, por parte de Rafael Sarmiento; “Cuídate mucho querida”, de Juan José Origel y “No se diga mas, tacos de hígado encebollado con todo pero sin gluten y un galón de vinito para soltar las emociones y que nos regales unas de esas carcajadas que amamos. Te abrazo” de Wendolee Ayala.

