Atala Sarmiento dedicó conmovedor mensaje a los bebés que perdió y a las “madres invisibles”

La conductora y periodista de espectáculos recién regresó a TV Azteca. (Foto: Instagram / @atasarmiento)

Actores, cantantes y conductores inundaron las redes sociales con conmovedoras felicitaciones y tiernas fotografías en el marco del Día de las Madres. Mientras que algunos agradecieron a las mujeres más importantes de su vida que tienen la dicha de ser mamás, algunas de ellas aprovecharon la ocasión para compartir su experiencia y agradecer el amor infinito que han recibido por parte de sus hijos desde que estaban en su vientre hasta la actualidad.

Atala Sarmiento se sumó a las felicitaciones con un mensaje dirigido a todas las mujeres que desean convertirse en madres pero no han logrado conseguirlo, en especial, aquellas que lamentablemente han sufrido abortos espontáneos. También agregó unas sentidas palabras en honor a los bebés que perdió en los últimos años en sus intentos por ser mamá.

“Quiero felicitar a todas aquellas mujeres que han sido madres invisibles, de brazos vacíos -como yo- un sinnúmero de veces. Reconozco la valentía y el coraje de intentarlo TODO y cuantas veces fuera necesario, sin importar el dolor de las pérdidas, el recorrer ese larguísimo camino en silencio, la frustración y las subidas y bajadas constantes de ánimo. Enaltezco la fortaleza con la que han enfrentado no solo todo el proceso, sino las “normas” escritas por una sociedad que nos presiona e invisibiliza”, comenzó.

La periodista de espectáculos acompañó su testimonio con una fotografía donde apareció junto a su pareja. (Captura: @atasarmiento/Instagram)

La conductora de Soy Famosos ¡Sácame de aquí! abrió su corazón para compartir la agridulce experiencia que ha vivido junto a su esposo, David Ródenas, en sus múltiples intentos por convertirse en padres. A través de su desgarrador testimonio resaltó las dificultades que enfrentan las mujeres no sólo al tratar de concebir, también al pasar por un proceso bastante doloroso en todos los sentidos, la pérdida de un bebé, aunado a las críticas que suelen recibir.

“Quiero felicitar a todas esas mujeres que hoy, al igual que yo, han decidido replantearse, darse otra forma y celebrar en este día a sus madres, amigas, hermanas, sin pesadumbre alguna, pero sí con abrazos y sonrisas”, continuó.

Atala Sarmiento dejó entrever que a pesar de lo complicado que ha sido superar cada una de las pérdidas que ha sufrido encontró una manera de festejar un día tan especial junto a sus familiares. No obstante, no dejó pasar la oportunidad de dedicar unas sentidas palabras de agradecimiento para sus hijos que no pudieron nacer, pero que durante el tiempo que estuvieron en su vientre fueron muy amados.

Atala Sarmiento y Horacio Villalobos son los conductores de "Soy Famoso ¡sácame de aquí!". (Foto: Instagram)

“Agradezco a todos y cada uno de mis hijos que, por muy cortas que hayan sido sus vidas, me hicieron sentir el amor más grande e incondicional que puede existir aún sin haberles visto la cara o arroparlos en mis brazos. Les agradezco que nos dimos vida recíprocamente por unas semanas o pocos meses. Les di todo mi cuerpo y mi amor en plenitud para que se convirtieran en mis ángeles eternos”, agregó.

Hasta su reciente post de Instagram, la ex conductora de La historia detrás del mito no había hecho declaraciones al respecto, por lo que se desconocen más detalles sobre sus embarazos y los posibles procedimientos que ha seguido para poder lograrlos.

Atala Sarmiento volvió a TV Azteca tras años desde su polémica salida. (Foto: IG atasarmiento)

Atala Sarmiento también reconoció a todas aquellas mujeres que tuvieron la oportunidad de decidir no ser madres: “Porque la maternidad no tendría que ser solamente cuestión de biología, sino algo que va mucho más allá”. Finalmente, agradeció el apoyo incondicional que ha recibido por parte de su pareja en todos los procesos.

“Se ilusionó y lloró conmigo todas esas veces, pero que fue mi centro y tuvo siempre la cabeza bien puesta. ¡Feliz día de las madres a TODAS! Las visibles, las invisibles, las que no han querido serlo”, concluyó.

