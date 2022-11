Ricardo Monreal no asistirá a la marcha para apoyar a AMLO por una importante razón

Ricardo Monreal es presidente de la Jucopo en el Senado. (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

Luego de que el Coordinador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, confirmara que él y los legisladores del grupo parlamentario asistirán a la marcha que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el próximo domingo 27 de noviembre, se dio a conocer que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), no asistirá a la movilización.

Y es que, Monreal Ávila, para la fecha en la que se llevará a cabo la marcha que encabezará AMLO, estará en España, donde se realizará una reunión interparlamentaria.

En dicha reunión interparlamentaria, cuya XVI edición tendrá lugar del 27 al 29 de noviembre en Madrid, se abordará la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México, y la Unión Europea, Acuerdo Global Modernizado.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, habría platicado la semana pasada con el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, sobre la XVI Reunión Interparlamentaria que se llevará a cabo en ese país europeo, “y para la que estamos concertando un encuentro bilateral de alto nivel”.

Monreal niega que marcha de AMLO se trate de un berrinche

El pasado 16 de noviembre, en entrevista con medios de comunicación, Monreal Ávila descartó que la manifestación a la que convocó el mandatario federal sea un “berrinche”, pues declaró, él tiene derecho a convocar a este tipo de movilizaciones.

Por ello, en esa ocasión dijo que como integrante de la llamada Cuarta Transformación (4T), asistiría con los senadores del partido guinda en la Cámara Alta a la marcha, para expresar su solidaridad con el presidente por sus cuatro años de gestión.

“Al menos los senadores de Morena, creo que en su mayoría, lo acompañaremos modestamente, en un sutil acompañamiento, sin protagonismo de ningún tipo, porque es simplemente expresar nuestra solidaridad y nuestra convicción de lo que hicimos en el (20)18. Lo seguimos respaldando”, declaró Monreal Ávila en aquella ocasión.

El presidente de la Jucopo dejo ver su confianza en que la movilización no “polarizará” más a la sociedad; no obstante, reconoció que su simple anuncio generó simpatías, pero también críticas. Así mismo, dijo que no temía ser increpado en la manifestación, pues cumplirá con su deber político y será solidario con el jefe del Ejecutivo federal.

“No tengo preocupación, cumplo con un deber político de pertenecer a un movimiento, y mientras pertenezca a un movimiento, como es Morena, seré solidario con el principal líder social que ha tenido este movimiento y México, que ahora es el jefe del Estado, Andrés Manuel López Obrador”, finalizó el líder morenista.

Y es que el pasado miércoles 16 de noviembre, durante su ya clásica conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que el próximo domingo 27 de noviembre, encabezará una marcha con motivo del cuarto aniversario del inicio del Gobierno de la Cuarta Transformación.

“Ayer mismo empecé a recoger opiniones y, como lo nuestro tiene que ver con mandar obedeciendo, la gente quiere que marchemos el 27 (de noviembre), un domingo, porque me plantearon: ‘¿Por qué el Zócalo el jueves? Es día laboral y queremos ir muchos’. Entonces va a haber una marcha”, declaró López Obrador.

Desde su residencia, Palacio Nacional, dijo que encabezará el recorrido, que irá del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, con la finalidad de “conocer los sentimientos de la gente”.

“Muchos quieren venir de todo el país a participar porque este es un movimiento de millones de mujeres, hombres, libres, conscientes; es un proceso de transformación”, agregó.

Según la información del mandatario, la marcha dará inicio a las 9 de la mañana y finalizará en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo, lugar en el que se llevará a cabo el informe de los avances, logros y resultados del Gobierno federal.

