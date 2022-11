“Monri El Indomable”: luchadores regalan máscara a Monreal previo al Plan de Reconciliación Nacional en la Arena México

Un grupo de luchadores obsequiaron una máscara a Ricardo Monreal. (Impresión de pantalla)

Luego de que se diera a conocer que el líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal, presentará este sábado 19 de noviembre su Plan Nacional de Reconciliación en la Arena México, el senador compartió un video en su cuenta de Twitter en donde se ve a un grupo de luchadores regalándole una máscara con sus iniciales, RM, en la frente.

En el material audiovisual, de una duración de 50 segundos, se ve a Ricardo Monreal recibir la máscara de la mano de uno de los luchadores. Este, le dice al también aspirante presidencial de Morena que “sabemos que usted mañana va a subir al ring a luchar, con los ideales que usted comparte con todo el pueblo de México, buscando la reconciliación para ser cada día un país mejor”.

El enmascarado continua diciendo que los luchadores tienen su arma favorita, y algo que aman mucho, que es una máscara, “entonces se hizo un diseño especial que no hay en todo el mundo, y que le obsequiamos porque sabemos que va a salir usted triunfador”.

Ante esto, y sonriente, Monreal recibe la máscara con sus iniciales y se la colocó en medio de aplausos de una decena de luchadoras y luchadores.

Monri, el Indomable. Gracias a un grupo de luchadoras y luchadores profesionales por tan especial obsequio; vamos a luchar por la reconciliación de México. pic.twitter.com/s2lRjysifr — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 18, 2022

“Monri El Indomable”, celebró Monreal, y comentó “me la regalaron un grupo de luchadores profesionales hoy en la mañana y me pusieron Monri El Indomable. Ánimo, concluyó con la máscara puesta el senador morenista.

Monreal presentará Plan de Reconciliación Nacional

Este sábado, el senador Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura de Morena para la presidencia en 2024, presentará un Plan de Reconciliación Nacional en la Arena México, así lo dio a conocer el pasado miércoles 16 de noviembre. El también coordinador de la bancada de Morena en el Senado, se comprometió a transparentar los recursos con los cuales se pagará la renta del espacio.

“Los invito, aunque creo que me estaban dando… los invito, estamos organizando desde hace ocho días, 10 días, un evento que tendremos sobre la convención para la reconciliación nacional. Va a ser una convención nacional en la Arena México; ya la contratamos, pagamos, les voy a dar todos los datos de dónde salió el dinero para reservar”, expresó.

El morenista mandó un mensaje a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, quien también es aspirante a la presidencia de México por Morena, sobre la probable clausura del recinto para evitar que se realice el acto.

El senador morenista presentará este sábado su Plan de Reconciliación Nacional en la Arena México. (Twitter/@RicardoMonrealA)

“Espero que no la clausuren, porque donde voy siempre lo clausuran y me parece indebido, impropio que quieran hacerlo”, indicó.

El anunció se dio luego del cruce de declaraciones entre el senador y la gobernadora de Campeche Layda Sansores, quien ha publicado supuestas conversaciones entre Monreal y Alito Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en su programa Martes del Jaguar.

A principios de noviembre, Monreal pidió el desafuero de Sansores, luego de que este violara una suspensión provisional contra cualquier publicación en su contra. Esta semana, un juez otorgó a Monreal una suspensión definitiva y ordenó a Sansores borrar el contenido que ya había sido publicado y en el que menciona al líder de la bancada de Morena. “El hecho de que permanezcan en internet y en redes sociales (...) puede producir violaciones de imposible reparación a sus derechos fundamentales relativos al honor, dignidad y presunción de inocencia”, afirmó.

Sobre los problemas entre ambos políticos, el presidente López Obrador dijo que no debilita a Morena. “No me meto en eso y tampoco me preocupa, porque ya hay un pueblo muy politizado y unido. A veces los dirigentes no quieren aceptar esa realidad, que ya no son tan importantes, no somos tan importantes. El papel protagónico en estos tiempos de transformación lo tiene el pueblo”, dijo.

