Leticia Calderón tiene miedo de la reacción de su hijo Luciano al ver a Juan Collado en la cárcel: “Se me puede convulsionar”

El joven de 18 años pronto vivirá solo en un departamento ya amueblado por su famosa mamá (Foto: Instagram/@letycalderon79)

Leticia Calderón ha demostrado al paso del tiempo que su máxima prioridad son sus hijos, especialmente desde que se ha quedado sola en la crianza con ellos, pues desde hace tres años su ex esposo Juan Collado se encuentra recluido por los delitos que se le imputan: lavado de dinero y asociación delictuosa, entre otros, ocurridos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Y es que la estrella de telenovelas siempre ha estado al pendiente de la salud, bienestar y estabilidad de Luciano y Carlo Collado, por esa razón no se opone a que los ya adolescentes puedan visitar a su padre en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Se conoce que los jóvenes no tienen manera de comunicarse con quien ha sido llamado “el abogado de la mafia del poder”, siendo que ha sido él quien ocasionalmente se comunica con sus hijos por medio de una llamada telefónica.

Juan Collado permanece recluso desde hace tres años (Infografía: Infobae México)

Ya en más de una ocasión, Luciano y Carlo han declarado lo mucho que extrañan a su padre, por lo que poder verlo en prisión sería ideal para ellos, a fin de seguir contando con una figura paterna, pese a su ruptura con Calderón, quien ha recalcado que desea estar presente la primera vez que sus hijos se reencuentren con su padre, esto con el fin de apoyarlos “a procesar” la situación.

La actriz de Imperio de mentiras manifestó su preocupación por la salud de su hijo Luciano, especialmente, pues en su opinión es el joven de 18 años a quien podría causarle un mayor impacto visitar una prisión y ver a su padre al interior.

“Luciano como ven es un niño muy especial, tengo que tener mucha vigilancia porque o se me puede desmayar, convulsionar, emocionalmente es muy sensible. Es incómodo para él, no sé cómo vaya a reaccionar y por eso mismo tengo que ir yo”, contó la histrionisa en una entrevista para Venga la alegría.

Luciano ha expresado que su papá nunca ha dejado de "ver por él" ( Foto: Instagram/@letycalderon79)

Respecto al temor que siente por la reacción de sus hijos al ver a su padre en la cárcel, Calderón contó que los problemas de salud que enfrentó hace poco le hicieron reflexionar sobre qué es lo que pasaría si perdiera la vida, por ello decidió arreglar los asuntos pendientes que tenía respecto a la herencia que habrá de dejar a sus descendientes.

“Tuve dos eventos importantes. En la madrugada me estaba ahogando y yo pensé: ‘O me muero de que no puedo respirar o de un infarto’ porque no podía respirar, me espanté horrible. Corrí a firmar mi testamento, a hablar con mis hijos porque fue tan fuerte y dije: ‘¿Qué tal si realmente me hubiera muerto?’”, expresó.

Respecto a la nueva relación de Juan Collado, quien tras divorciarse de la protagonista de Esmeralda se casó con la también actriz Yadhira Carrillo, Leticia expresó que respeta cualquier opinión que pudiera tener, además señaló que la ex reina de belleza no sostiene ningún tipo de relaación con sus hijos.

Actulamente Collado sostiene una relación matrimonial con Yadhira Carrillo, quien asiduamente lo visita en el reclusorio (Foto: Instagram@leticiacalderon_actriz/Cuartoscuro)

“Son respetables todas las actitudes, reacciones y comentarios, yo simplemente lo respeto. Ella realmente no los conoce y sí tiene que entender eso la gente, ellos tienen una gran ilusión de ver a su papá y nosotros vamos a respetar los tiempos”, agregó.

Ya hace unos días, Luciano Collado había expresado su deseo por volver a ver a su padre, y destacó que “le perdonará todas sus faltas”.

“Eso no sé yo, pero quisiera verlo pronto. Ya lo quiero ver, que Dios me eche la mano para que lo dejen libre... Que cuando sea más grande lo voy a perdonar, no va a haber resentimiento, lo voy a perdonar a pesar de todo, por sus faltas, por todo, yo lo perdono porque él es el mejor papá del mundo. Se alejó un ratito, tuvo otra familia, pero nunca nos dejó de querer, él siempre estuvo aquí al pendiente de nosotros”, dijo el joven a las cámaras de Venga la alegría.

