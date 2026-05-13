México

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias cobran su pago hoy miércoles 13 de mayo

Los depósitos se entregan de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiaria

Guardar
Google icon
El lunes 4 de mayo comenzó el periodo de pagos correspondiente al bimestre mayo-junio de la Pensión Mujeres Bienestar
El lunes 4 de mayo comenzó el periodo de pagos correspondiente al bimestre mayo-junio de la Pensión Mujeres Bienestar

El lunes 4 de mayo comenzó el periodo de pagos correspondiente al bimestre mayo-junio de la Pensión Mujeres Bienestar. Cabe señalar que desde inicios de 2025, esta política otorga a cada participante un apoyo económico bimestral de $3.100, entregado de manera directa por medio de la tarjeta del Banco Bienestar.

El propósito es ofrecer un recurso monetario que permita a las beneficiarias una vejez más digna y plena. Al llegar a los 65 años, las mujeres incorporadas pasan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

PUBLICIDAD

¿Qué beneficiarias cobran la Pensión Mujeres Bienestar hoy miércoles 13 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial, las beneficiarias que cobran la Pensión Mujeres Bienestar hoy miércoles 13 de mayo son aquellas cuyo primer apellido inicia con las letras H, I, J, K.

Cabe señalar que la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible en Google Play Store y App Store, ofrece a los beneficiarios la posibilidad de consultar saldos y movimientos desde dispositivos And oid o iOS, garantizando la seguridad de los datos durante el proceso y facilitando el acceso inmediato a la información.

PUBLICIDAD

Además, también existe la opción de realizar la consulta de manera presencial en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, donde los usuarios pueden revisar su saldo al insertar la tarjeta y seguir las instrucciones del sistema. El calendario oficial permite a los beneficiarios conocer el día exacto en que se realizará el pago de las pensiones, lo que contribuye a una mejor organización y despeja dudas sobre la disponibilidad de los recursos.

¿Quiénes son las próximas beneficiarias en cobrar el apoyo de la pensión?

Las próximas beneficiarias en cobrar el pago de la pensión son aquellas cuyo primer apellido inicia con las siguientes letras:

  • Letra L | jueves 14 de mayo de 2026
  • Letra M | viernes 15 de mayo de 2026
  • Letra M | lunes 18 de mayo de 2026
  • Letra N, Ñ, O | martes 19 de mayo de 2026
  • Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026
  • Letra R | jueves 21 de mayo de 2026
  • Letra R | viernes 22 de mayo de 2026
  • Letra S | lunes 25 de mayo de 2026
  • Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026
  • Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Leticia Ramírez Amaya, nueva titular de la dependencia.

Temas Relacionados

Pensión Mujeres Bienestarpagosmayo2026depósitosPensiones del BienestarPensión del BienestarProgramas socialesProgramas del Bienestarmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Te puedes divorciar aun si tu pareja no está de acuerdo?

El proceso protege los derechos de las partes involucradas y prioriza el bienestar de los hijos y la justicia patrimonial

¿Te puedes divorciar aun si tu pareja no está de acuerdo?

Euro hoy en México: cotización de apertura del 13 de mayo

La moneda europea ha registrado una caída respecto a la jornada anterior

Euro hoy en México: cotización de apertura del 13 de mayo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 13 de mayo? Reportan atrasos en Línea 12

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 13 de mayo? Reportan atrasos en Línea 12

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 13 de mayo: cerrada la incorporación de Fray Servando Teresa de Mier por encharcamiento

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 13 de mayo: cerrada la incorporación de Fray Servando Teresa de Mier por encharcamiento

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de mayo: rescatan a tres víctimas de secuestro en Morelos

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de mayo: rescatan a tres víctimas de secuestro en Morelos
MÁS NOTICIAS

NARCO

No hubo agentes de la CIA en el terreno cuando mataron a “El Payín”, asegura The New York Times

No hubo agentes de la CIA en el terreno cuando mataron a “El Payín”, asegura The New York Times

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de mayo: rescatan a tres víctimas de secuestro en Morelos

Ataque armado deja dos elementos heridos en Baja California: investigan red de tráfico de droga y celulares

Secuestros, urnas robadas y denuncias sin resolver: así fue la elección que puso a Rocha Moya en el poder... y en la mira de EEUU

Del Ramo 33 a la minería: qué hay detrás de los ataques de Los Ardillos y Los Tlacos contra comunidades indígenas de Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Cazzu pide a fans ya no pensar “en nadie” cuando cante “La Cueva”, canción que ligan a Christian Nodal

Cazzu pide a fans ya no pensar “en nadie” cuando cante “La Cueva”, canción que ligan a Christian Nodal

BOYNEXTDOOR en México: fecha, sede y todo sobre el concierto del grupo de K-pop

Internautas piden esclarecer muerte de ‘Chancho’, el perro pug de la familia Aguilar

Joji liderará el Festival Vaivén 2026: cartel completo, fecha y venta de boletos

DJ Mami, amiga de Cazzu, lanza remix viral con frase de Ángela Aguilar

DEPORTES

Estadio Banorte recibiría a 49ers y Vikings en juego de la NFL

Estadio Banorte recibiría a 49ers y Vikings en juego de la NFL

México como sede de Mundiales: qué pasó en 1970, en 1986 y que se espera del equipo en 2026

El mediocampo del Tri en el Mundial 2026: quien ordena, quien crea y quien llega al gol

Metrobús anuncia nueva ruta por el Mundial hacia el Estadio CDMX: qué estaciones tendrá y cuándo empezará a operar

Estrella del PSG y Corea del Sur se lesiona a semanas del Mundial 2026