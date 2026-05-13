Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias cobran su pago hoy miércoles 13 de mayo

El lunes 4 de mayo comenzó el periodo de pagos correspondiente al bimestre mayo-junio de la Pensión Mujeres Bienestar

El lunes 4 de mayo comenzó el periodo de pagos correspondiente al bimestre mayo-junio de la Pensión Mujeres Bienestar. Cabe señalar que desde inicios de 2025, esta política otorga a cada participante un apoyo económico bimestral de $3.100, entregado de manera directa por medio de la tarjeta del Banco Bienestar.

El propósito es ofrecer un recurso monetario que permita a las beneficiarias una vejez más digna y plena. Al llegar a los 65 años, las mujeres incorporadas pasan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

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¿Qué beneficiarias cobran la Pensión Mujeres Bienestar hoy miércoles 13 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial, las beneficiarias que cobran la Pensión Mujeres Bienestar hoy miércoles 13 de mayo son aquellas cuyo primer apellido inicia con las letras H, I, J, K.

Cabe señalar que la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible en Google Play Store y App Store, ofrece a los beneficiarios la posibilidad de consultar saldos y movimientos desde dispositivos And oid o iOS, garantizando la seguridad de los datos durante el proceso y facilitando el acceso inmediato a la información.

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Además, también existe la opción de realizar la consulta de manera presencial en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, donde los usuarios pueden revisar su saldo al insertar la tarjeta y seguir las instrucciones del sistema. El calendario oficial permite a los beneficiarios conocer el día exacto en que se realizará el pago de las pensiones, lo que contribuye a una mejor organización y despeja dudas sobre la disponibilidad de los recursos.

¿Quiénes son las próximas beneficiarias en cobrar el apoyo de la pensión?

Las próximas beneficiarias en cobrar el pago de la pensión son aquellas cuyo primer apellido inicia con las siguientes letras:

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Letra L | jueves 14 de mayo de 2026

Letra M | viernes 15 de mayo de 2026

Letra M | lunes 18 de mayo de 2026

Letra N, Ñ, O | martes 19 de mayo de 2026

Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026

Letra R | jueves 21 de mayo de 2026

Letra R | viernes 22 de mayo de 2026

Letra S | lunes 25 de mayo de 2026

Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026

Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Leticia Ramírez Amaya, nueva titular de la dependencia.