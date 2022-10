Así es el lujoso departamento que Leticia Calderón le compró a su hijo Luciano

Leticia Calderón confía en que su hijo pueda desarrollarse independientemente (Foto: Instagram/@letycalderon79)

Leticia Calderón siempre se ha mostrado muy abierta a compartir ante el público aspectos de su vida familiar, es por ello que no es raro que muestre a la prensa diversos momentos al lado de sus hijos.

Gracias a sus apariciones frente a los medios, Luciano y Carlo, los hijos que la actriz mexicana procreó con el abogado Juan Collado, ya son rostros familiares para un sector del público que sigue los pasos de la protagonista de Esmeralda.

Calderón es una madre precavida en cuanto a sus temas familiares, por ello ya ha dejado en regla diversos aspectos para el día en que ella les falte a sus hijos, tal es así que compró un departamento para Luciano, su hijo mayor quien vive con Síndrome de Down.

Luciano también ha manifestado su interés de estudiar Medicina (Foto: Instagram/@letycalderon79)

El joven de 19 años había manifestado desde pequeño sus deseos de, una vez cumpliendo su mayoría de edad, poder vivir solo y desarrollar su vida de manera independiente.

Procurando que Luciano tenga un lugar propio para residir, la actriz de 54 años le compró un departamento cercano a la casa familiar, vivienda que logró adquirir a crédito y que tras varios años ya terminó de pagar.

Aunque ya había hablado sobre ello en algunas ocasiones, y fue en enero pasado cuando le fue entregado el inmueble, esta vez fue el propio Luciano quien mostró imágenes del interior del departamento.

Juan Collado, padre de Luciano y Carlo, se encuentra en prisión desde hace tres años, por asociación delictuosa (Foto: Instagram@leticiacalderon_actriz/Cuartoscuro)

La actriz y su hijo primogénito abrieron las puertas del que será el nuevo hogar de Luciano ante las cámaras del programa Al rojo vivo, de la cadena Telemundo.

“Desde niño quise vivir solo y estoy listo para cumplir ese sueño que me ha comido hasta el alma”, contó el joven que se encuentra estudiando Gastronomía ante las cámaras.

Sin embargo, y aunque todo está listo para que el departamento sea estrenado por Luciano, ese momento aún no llega, pues la actriz está esperando a que su hijo avance en sus estudios universitarios.

“Todavía no ha llegado ese día, pero lo estamos preparando para eso evidentemente, por eso compré este departamento, si no creyera en mi hijo no lo hubiera ni intentado”, aseveró la intérprete respecto al joven cuyo crush es la actriz Marjorie de Sousa. “Pero creo en él, creo que es un chico capaz de vivir solo”.

La sala del nuevo departamento cuenta con un ventanal con vista panorámica (Foto: Recorte de pantalla)

Desde su nacimiento, Luciano se ha desarrollado con normalidad en el seno de la familia Collado Calderón, y Leticia siempre ha procurado que el joven viva su independencia más allá de la condición con la que vive.

“Lo único que me daría más miedo sería como la estufa o que se vaya a cortar. De todas maneras, ya tomó un curso de primeros auxilios, él ya sabe qué hacer si se quema, ya sabe qué hacer si se corta”, contó la actriz de Valeria y Maximiliano.

La cocina integral será de gran utilidad para el futuro Chef (Foto: Recorte de pantalla)

Estos esfuerzos de Leticia Calderón por integrar a su hijo a una vida catalogada como “normal” es parte de un ejemplo que puede ser alentador para muchas personas en la sociedad: “Una persona con alguna discapacidad que tenga ese empuje, esas garras, esa motivación, esas ganas de salir adelante, esas ganas de ser alguien en la vida. Y hay gente que tiene todas las posibilidades y no las aprovecha”.

El amplio departamento en el que vivirá Luciano, quien además de su carrera de Gastronomía tomará cursos de Enfermería, ya está totalmente amueblado. Cuenta con una recamara con televisión y un alto closet, cocina integral con acabados de madera, un desayunador y un comedor con seis sillas en color azul.

En la sala color gris Oxford, el espacio cuenta con una enorme pantalla empotrada en la pared, y desde los ventanales se puede apreciar una vista desde lo alto de la ciudad.

