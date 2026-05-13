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Euro hoy en México: cotización de apertura del 13 de mayo

La moneda europea ha registrado una caída respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,17 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,39% respecto al precio de cierre anterior de 20,25 pesos mexicanos, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,5%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,79%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando una depreciación del euro frente al peso. La volatilidad actual se sitúa en 2,43%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 6,17%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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