Con su primer TikTok, Leticia Calderón confirmó que estuvo en el hospital

Leticia Calderón debutó en TikTok al lado de su hijo Luciano (Foto: Instagram)

Este viernes 16 de septiembre el periodista Alex Kaffie alarmó a los seguidores de Leticia Calderón, pues comunicó que la actriz requirió visitar el hospital derivado de una complicación en su salud.

“La experimentada actriz Leticia Calderón ya se encuentra en su casa tras haber estado hospitalizada por una delicada cuestión de salud que sólo a ella le corresponde compartir”, escribió el periodista en su columna, sin especificar mayor información al respecto.

El conductor del programa Sale el sol dejó ver que Leticia ya habría sido dada de alta, y aunque la actriz había permanecido en silencio, sin publicar nuevas actualizaciones en ninguna de sus redes sociales, finalmente compartió un post que le devolvió la calma a sus fans.

Así festejó la actriz el Día Internacional del Síndrome de Down junto a su hijo Luciano (Foto: Instagram/@letycalderon79)

Tras su última publicación en Instagram, ocurrida el pasado 30 de agosto, en la que posteó aspectos del homenaje a Silvia Pinal, evento al cual asistió en el palacio de Bellas Artes, Leticia por fin reapareció confirmando la información divulgada por Kaffie.

Con un video compartido en su cuenta de TikTok, donde se le ve a la actriz bailando al lado de su hijo Luciano la canción Ay qué linda es la vida, de Yuri, confirmó que se encuentra dada de alta y fuera de peligro.

“Después de mi operación de reflujo estoy muy bien. Gracias”, escribió sobre el clip sin entrar en mayores detalles. En el video de casi dos minutos de duración se le ve muy contenta compartiendo su afición por el baile con su hijo, a quien nombró como hashtag en la publicación con la que debutó en la red social.

“Esta es mi cuenta oficial de TikTok. #LeticiaCalderon #Actriz #LucianoCollado #Viral”, anotó Leticia al pie del video que constituye su primera publicación en su recién estrenada cuenta de TikTok. A pocas horas del debut de Leticia en la plataforma de videos breves, su cuenta ya es seguida por 729 personas.

La convivencia entre la actriz de 54 años y su hijo Luciano es muy estrecha, y al hoy adolescente el público lo conoce desde pequeño, debido a la constante exposición en los medios por parte de la actriz de telenovelas como Esmeralda, Por amar sin ley y Mujeres de negro.

Leticia es una de las actrices que no solo ha dejado en claro su apoyo incondicional a las personas que viven con síndrome de Down, como es el caso de su hijo, sino que también ha luchado de manera constante por sus derechos en la sociedad mexicana pues ha exhibido en más de una ocasión los grandes abusos y discriminaciones que sufren ellos y en la mayoría de los casos no trascienden por la falta de conocimiento.

Luciano, hijo de Leticia Calderón, le ha declarado "su amor" a Marjorie de Sousa (Foto: Instagram/@letycalderon79)

El pasado 21 de marzco, bajo el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, la actriz compartió una serie de fotografías a lado de su primogénito donde no solo se les puede ver muy felices posando ante su cámara de celular, sino también de manera muy conmovedora le hizo un breve recuento de lo que ha sido su vida como madre de Luciano y como familiar de una persona que vive con SdD por lo que de manera contundente exigió respeto y aseguró que si las familias tuvieran al menos a un integrante así todo el mundo sería diferente.

“No queremos tu lástima, queremos tu respeto. Día Internacional del Síndrome de Down. Si cada familia tuviera una persona con SdD este mundo sería maravilloso”, escribió como pie de foto de la publicación que ya cuenta con más de 40 mil likes en su cuenta oficial de Instagram.

El mensaje y las fotografías provocaron una serie de comentarios positivos en donde los seguidores de la actriz de melodramas le han mostrado mucho respeto y admiración por ser una mamá “ejemplar”.

