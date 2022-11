“Lo voy a perdonar”: Luciano, hijo de Leticia Calderón, desea ver a su papá Juan Collado

Luciano perdonará a su padre, pese a que "se alejó un ratito" (Foto: Instagram/@letycalderon79)

Hace apenas unos días Leticia Calderón comunicó que no se le permite la entrada al Reclusorio Norte, donde se encuentra desde hace tres años su ex esposo y padre de sus hijos, Juan Collado, debido a razones desconocidas.

Leticia Calderón planea acompañar a sus hijos a ver a Juan Collado al reclusorio La actriz detalló que cuando ha acudido a la cárcel a intentar visitar al abogado acusado de lavado de dinero, le notifican que no tiene permitido el acceso VER NOTA

Y es que la protagonista de telenovelas dejó claro que las veces que ha intentado acudir a visitar al hombre acusado de asociación delictuosa y lavado de dinero, delitos presuntamente cometidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, no se le ha permitido el acceso a las instalaciones, aunque no tiene claro si es por instrucciones del abogado o por reglas estipuladas en el centro penitenciario.

Sin embargo, la protagonista de Valeria y Maximiliano aclaró que sí desea que sus hijos adolescentes visiten eventualmente a su papá, con quien únicamente han tenido comunicación telefónica desde que el abogado fue aprehendido y trasladado al Reclusorio Norte en 2019.

Lety Calderón expresó que no se le ha permitido acudir al reclusorio a encontrase con Juan Collado (Foto: Instagram@leticiacalderon_actriz/Cuartoscuro)

“A mí no se me permite entrar para llevar a mis hijos” dijo la actriz y argumentó que no puede permitir que los jóvenes visiten a su padre sin que ella esté presente. “Podría ser una situación incómoda, muy difícil para mis hijos. No voy a dejarlos a la deriva”.

Tenoch Huerta sí quiere que España se disculpe con México por la Conquista El actor, quien se encuentra en las promociones de “Black Panther: Wakanda Forever”, habló sobre la violencia que persiste en México hacia los mismos mexicanos VER NOTA

Calderón expresó no saber de quién fue la instrucción de no dejarla ingresar al centro penitenciario y destacó que preferiría no especular quién podría ser la persona responsable de esa decisión. “No puedo acusar a nadie. Yo lo que digo en este momento, es que a mí no se me permite entrar, por lo menos la primera vez (que vean a Juan Collado) sí tengo que llevarlos y espero que lo entiendan”, destacó la actriz, cuya trabajo más reciente en televisión fue en la telenovela Imperio de mentiras.

Ante este escenario, Luciano Collado, el hijo mayor del ex matrimonio, habló al respecto y manifestó su deseo de reencontrarse con su papá. “Eso no se yo, pero, quisiera verlo pronto (será). Ya lo quiero ver, que Dios me eche la mano para que lo dejen libre”, dijo el joven de 18 años a las cámaras de Venga la alegría.

Se ha especulado que Collado inició una relación sentimental con Yadhira Carrillo aun estando casado con Calderón (Foto: Archivo)

Luciano, quien recientemente reveló que se independizará y vivirá solo en un departamento que incluso ya le tiene listo su famosa madre, expresó que no le guarda ningún resentimiento a su padre por el hecho de presuntamente haber incurrido en delitos y por haber tenido “otra familia”:

Por qué Steven Spielberg se acercó a Diego Luna al verlo en “Y tú mamá también” El afamado director le envió una carta para invitarlo a participar en una cinta por allá del 2004, así lo contó el intérprete que hace poco estrenó “Andor” para Disney+ VER NOTA

“Que cuando sea más grande lo voy a perdonar, no va a haber resentimiento, lo voy a perdonar a pesar de todo, por sus faltas, por todo, yo lo perdono porque él es el mejor papá del mundo. Se alejó un ratito, tuvo otra familia, pero nunca nos dejó de querer, él siempre estuvo aquí al pendiente de nosotros”, añadió el joven que vive con síndrome de Down, y quien ha expresado su deseo por estudiar Enfermería y Gastronomía.

En el mismo encuentro, Leticia fue cuestionada por Yadhira Carrillo, actual pareja de Collado, y quien se ha especulado giró órdenes para que Calderón no pudiera ingresar a visitar al padre de sus hijos, sin embargó desestimó que ella haya dado tal instrucción.

Luciano pronto vivirá solo en su propio departamente, donde la cocina integral será de gran utilidad para el futuro Chef (Foto: Recorte de pantalla)

“No, no creo que sea algo que tenga que ver con ella, es cuestión, yo supongo, que del reclusorio o finalmente sería cosa del papá. Yo voy a verlo con el papá, con los abogados o con las autoridades y, si no, lo seguiremos esperando como nos hemos esperado todos estos años”, recalcó la actriz y aclaró que sí se ha comunicado por teléfono con Juan.

“Hemos hablado y él me explica que en este momento yo no puedo pasar, que están restringidas las visitas y yo lo entiendo y lo respeto, hasta que se pueda, obviamente”, aclaró Leticia.

SEGUIR LEYENDO: