¡Canta y no llores!: Cielito Lindo retumbó en la ceremonia Qatar 2022 y así reaccionaron los internautas

Arrancó la Copa del Mundo FIFA con una nostálgica, pero relativamente corta ceremonia de inauguración.(REUTERS/Molly Darlington)

No cabe duda que “Cielito Lindo” ha sido una de las piezas musicales que más ha identificado a las aficiones de México en eventos deportivos internacionales, y el mundial Qatar 2022 no fue la excepción.

Aunque para esta ocasión, la creación del compositor Quirino Mendoza (1862-1957) llegó hasta la ceremonia de apertura de la gran fiesta del balón pie, llevada a cabo en el Estadio Al Bayt de Jor.

Y es que una parte de la apertura de la XXII edición de la justa futbolista estuvo caracterizada por la nostalgia y alegoría: la primera, tras evocar las canciones y mascotas oficiales de justas pasadas (como Brasil 2014, Sudáfrica 2010 y Estados Unidos 1994), y la segunda por la representación de los países participantes.

Fue así que en medio de un desfile de banderas y camisetas, en los altavoces del recinto se escuchó la tradicional estrofa de “¡Ay ay ay ay! Canta y no llores”, cuyos siete segundos de reproducción bastaron para enchinar la piel de las y los mexicanos que no se perdieron la transmisión de dicha ceremonia.

“Cuando sonó una partecita del ‘Cielito Lindo’ en la apertura del Mundial fue imposible no emocionarse y derramar una lágrima”, “se me enchinó la piel”, “como mexicana me siento orgullosa de escuchar el cielito lindo”, “el Cielito Lindo muy emblemático en las porras. Excelente”, escribieron en Twitter, algunos acompañando sus posts con algunos de los clásicos memes.

“Porque cantando se alegran, Cielito Lindo, los corazones”, es la estrofa que ha caracterizado las peculiares porras de las aficiones mexicanas, acompañadas de banderas, sombreros charros, cornetas y matracas.

Para Qatar 2022, este canto también se acompañó de otras consignas como: “Ya llegaron los mexicanos y vamos a ganar” y “Salto por el tricolor. Olé, olé”, las cuales fueron entonadas por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien visitó el país de medio-oriente - quien presumió la “presencia notable” de la afición.

Aunado a ello, la creatividad mexicana llegó hasta la nación qatarí con el famoso sonido de ropavejero, el cual ha formado parte de la cultura e identidad mexicana. El son fue reproducido en Doha, capital de Qatar, a través de una enorme bocina cargada en la espalda de uno de los connacionales, quien, al mismo tiempo, portaba un sombrero con la leyenda: “Viva México”.

Ante el inesperado hecho, varios mexicanos a su alrededor se acercaron para documentar el acontecimiento y presumirlo en redes sociales. Por supuesto, esto generó debate entre quienes aplaudieron la iniciativa y los que la reprobaron.

“Se fue la mayoría de los que tienen problemas de hiperactividad y exhibicionismo”, “No es de risa, es de dar pena”, “Siempre haciendo el ridículo en otros países” ó “Por eso no nos bajan de tercermundistas”, fueron algunos de los reproches expresados en Twitter.

