Corona Capital cerró sus primeros días con media docena de personas detenidas por estas razones

(Foto: Instagram/@coronacapital)

Miles de asistentes acudieron a la edición número 22 del festival Corona Capital que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Sin embargo, más allá de las presentaciones musicales, el magno evento cerró con media docena de personas detenidas en sus primeros días, dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el domingo 20 de noviembre.

Servicio especial de RTP para el Corona Capital; esta es su tarifa y rutas Durante los tres días habrá camiones que al finalizar el evento correrán en zonas principales de la CDMX para que los asistentes del festival lleguen seguros a casa VER NOTA

Las seis personas fueron aseguradas durante los operativos efectuados por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) en los accesos de entrada y en algunos de los escenarios del recinto, ubicado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con las autoridades, las detenciones tuvieron que ver con el robo de equipos de telefonía móvil. Y es que varios espectadores reportaron que habían sido depojados de sus objetos personales, por lo que los uniformados desplegaron un dispositivo de seguridad para dar con los presuntos responsables de los ilícitos.

Un bicitaxista intentó cobrar 600 pesos por un viaje del Corona Capital al Palacio de los Deportes El joven y sus acompañantes se negaron a cubrir el elevado precio, pero el conductor tomó una actitud agresiva VER NOTA

En un primer momento, un hombre de 31 años acudió con el personal de la PBI para indicar que momentos antes tres personas le habían robado su teléfono celular de la bolsa de su pantalón. Ante esta situación, los oficiales dieron alcance a un sujeto de 35 años y dos mujeres de 29 y 27 años, respectivamente, quienes fueron identificados como los probables responsables del robo y, a petición del agraviado, fueron detenidos.

#SSC | Para garantizar la seguridad de asistentes al festival musical #CoronaCapital2022 en el #AutódromoHermanosRodríguez, efectivos de la #PBI, con apoyo de #BinomiosCaninos, mantienen acciones de vigilancia, para evitar el ingreso de objetos no permitidos.🚔👮🏻‍♀️👮🏻‍♂️🦮 pic.twitter.com/N2nUIT82e2 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 21, 2022

En un segundo acto, los oficiales se encontraban en el escenario Vans, donde dos jóvenes reportaron que una mujer se había apoderado de dos teléfonos celulares. Fue así que las autoridades detuvieron a una adolescente de 16 años de edad.

Policía de la CDMX fue herido en la cabeza tras someter a un estadounidense que agredió a transeúntes El elemento de la PBI tuvo que ser trasladado a un hospital, mientras que el extranjero fue presentado ante las autoridades correspondientes VER NOTA

En el escenario principal, un hombre de 31 años también fue detenido por elementos de la PBI luego de que un asistente se percatara de que le habian robado su dispositivo móvil. Mientras que en otros recorridos los uniformados aseguraron a otro sujeto que le había robado su teléfono inteligente a otro joven de 20 años.

Si bien en todos los casos fueron detenidos, la SSC no detalló si se aseguró algún tipo de arma durante estas acciones. De acuerdo con los informes, el valor de los teléfonos celulares robados superaba los 72 mil pesos. El más caro fue el del primer caso, cuyo equipo costaba alrededor de 34 mil pesos.

Sin embargo, gracias a la intervención de las autoridades y los dispositivos de vigilancia, se pudieron recuperar los objetos sustraídos. Durante el resto del festival no se reportaron connatos de violencia u otro tipo de eventualidades que pusiera en riesgo la integridad de los asistentes.

Paramore, My Chemical Romance, Lil Nas X y Arctic Monkeys fueron algunas de las bandas y artistas más destacados del Corona Capital 2022 (Instagram/@coronacapital)

Donde sí se reportó un caso extraordinario fue al exterior del festival, pues al término del viernes 18 de noviembre, un joven relató a Infobae México el momento en que fue agraviado por un conductor de bicitaxi que le quería cobrar alrededor de 600 pesos para trasladarlo a una distancia no mayor a dos kilómetros, por lo que el usuario se rehusó a pagar tal cantidad.

En esta edición, el Corona Capital tuvo cinco escenarios: Corona, Vans, Corona Agua Rifada, Viva Tent y Bosque. Los horarios del 18, 19 y 20 de noviembre comenzaban entre las 10:30 y 11:00 horas.

Entre los artistas y bandas destacas se encontraban Paramore, My Chemical Romance, Lil Nas X, Arctic Monkeys, Yeah yeah yeahs, Jamie XX, Liam Gallagher, Miley Cirus, Foals, Brian Wilson, Marina, Cuco, The Kooks, The 1975, Viagra Boys y Run The Jewels.

SEGUIR LEYENDO: