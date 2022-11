Un bicitaxista intentó cobrar 600 pesos por un viaje del Corona Capital al Palacio de los Deportes

El incidente ocurrió por la madrugada, justo al terminar el primer día del festival (Instagram/@coronacapital)

El entusiasmo al terminar de disfrutar los conciertos del Corona Capital podría verse opacado por estafas al momento de regresar a casa; el viernes 18 de noviembre, un joven fue agraviado por un conductor de bicitaxi al salir del primer día del festival, pues se negó a pagar 600 pesos mexicanos por un viaje que le había sido ofrecido inicialmente en 150.

Servicio especial de RTP para el Corona Capital; esta es su tarifa y rutas Durante los tres días habrá camiones que al finalizar el evento correrán en zonas principales de la CDMX para que los asistentes del festival lleguen seguros a casa VER NOTA

El joven relató a Infobae México que iba en compañía de su pareja y dos amigos más, los cuatro salieron por la Puerta 6 del Autódromo Hermanos Rodríguez, el lugar donde se lleva a cabo este festival de música. En este sitio, el conductor de bicitaxi les informó que podía acercarlos hacia las diversas paradas del servicio especial de RTP. El costo del viaje de todo el grupo sería de 150 pesos.

Una vez a bordo, el asistente al Corona Capital y sus acompañantes notaron que el ciclista iba en sentido contrario y “metiéndose entre los coches”, por lo que sintieron desconfianza. Al llegar al Palacio de los Deportes, el conductor les informó que el costo del viaje era de 150 pesos por persona, sumando un total de 600 pesos mexicanos, acuerdo que no fue especificado desde el principio.

Cabe señalar que la distancia de la puerta 6 del Foro Sol hacia el Palacio de los Deportes es de casi 2 kilómetros, por lo que el joven que sufrió este intento de estafa aseguró que el bicitaxista se habría intentado aprovechar de la gran cantidad de personas que salía del Corona Capital y de la urgencia para llegar a sus domicilios. “Me imagino que se la aplican a mucha gente que por evitar el conflicto, cae en eso”, dijo.

“No pienso regresar”, el mensaje de Alisson Carrillo de 13 años a su familia tras haber desaparecido en CDMX El 8 de noviembre fue vista por última vez en su Secundaria ubicada en la colonia Bondojito; a una semana sus familiares hicieron una manifestación, sin saber que horas más tarde la menor publicaría un video asegurando que se fue sola y pidiendo que “no se haga más escándalo” VER NOTA

El asistente al festival de música contó a este medio que, ante su negativa para cubrir la elevada cifra, el bicitaxista tomó una actitud agresiva y luego sugirió llamar a un policía. El elemento de seguridad intentó conciliar la situación, pero el conductor comenzó a argumentar que supuestamente trabajaba para el Gobierno.

Además, el bicitaxista intentó llamar a otros de sus compañeros, actitud que al asistente al festival le pareció sospechosa, pues lo consideró una forma de amedrentar grupalmente. “Les decía (a los que iban pasando) ‘No me quiere pagar’, como intentando hacer bola porque vio que el solo no me había intimidado”, dijo.

El joven y sus acompañantes tomaron el bicitaxi en la salida del Foro Sol (Google Maps)

Por sugerencia del mismo bicitaxista, el joven había accedido a ir ante un Juez Cívico para llevar la situación a instancias legales, pero finalmente encontró la forma de alejarse del sujeto, evitar el pago no acordado y reunirse de nuevo con sus acompañantes, quienes se habían retirado para resguardar su integridad.

Tucán se desplomó al interior de un edificio de CDMX y fue resguardado por policías La especie se encuentra en categoría de riesgo como Amenazada (NOM-059-SEMARNAT-2010), debido a la fragmentación de su hábitat y a la captura furtiva VER NOTA

En algún punto de la discusión, el elemento de seguridad intentó disuadir al bicitaxista de cobrar la elevada cantidad de dinero pues las instancias legales le podrían retirar el vehículo, pero la insistencia del sujeto para obtener los 600 pesos y sus constantes amenazas de que “trabajaba para el Gobierno” hicieron que el asistente al Corona Capital sintiera desconfianza. “Si él quería llamar a la policía, yo pensé que seguro estaban coludidos”.

Esta no es la primera vez en que una persona señala a un transportista por un cobro innecesariamente excesivo, lo mismo ocurrió cuando una extranjera quería viajar desde la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) hacia la Terminal de Central de Autobuses del Norte.

@erleen_95 La manera en que te roban en México los taxis del terminal del Tapo 2400 pesos una carrera hasta el terminal el norte ..... ♬ sonido original - erleen_95

Aunque —por la distancia —el viaje no debería rebasar los 190 pesos, el taxista intentó cobrar 2 mil 400 pesos. La manera de operar fue muy similar a lo que vivió el asistente al Corona Capital.

SEGUIR LEYENDO: