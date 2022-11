Corona Capital 2022: se difundieron en redes consejos para “sobrevivir” al festival

(Foto: Instagram/@coronacapital)

El festival Corona Capital se llevará a cabo el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de noviembre, por lo que las personas que asistirán ya se encuentran emocionadas por ver a sus artistas y bandas favoritas.

En redes sociales hay muchos usuarios que decidieron compartir sus mejores consejos para disfrutar al máximo los conciertos, aunque también hubo quienes se burlaron de las recomendaciones. Ya que la edición 2022 del Corona Capital será el primer festival de muchas personas, se pudieron leer agradecimientos por los consejos.

Les voy a dar unos consejos para el Corona Capital porque he ido todos los días y he aprendido algunas cosas 🤓 — Miss Atomic Bomb (@haydecorona) November 13, 2022

El esperado evento que reunirá a más de 90 bandas y cantantes se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. En el recinto habrá cinco escenarios: El Corona (principal), el Vans, el Corona agua rifada, Viva Tent y Bosque.

Entre las recomendaciones principales de Twitter se encuentran los siguientes tips, también hay algunos consejos otorgados por los organizadores del Corona Capital:

-Para evitar que las personas ingresen con sustancias pscoactivas ilegales, el personal del filtro de entrada impide retira las medicinas. Al interior del Corona Capital habrá una enfermería para proporcionar medicamentos en caso de malestar estomacal.

-Llevar una botella o bote de agua, su capacidad no debe exceder un litro. En el mapa del evento se indicaron al menos cuatro estaciones de hidratación para rellenar los envases. Algunas personas recomendaron usar los vasos de cerveza para no estar cargando.

-Algunos tuiteros recomendaron que se establezca un plan que permita ver a la mayor cantidad de bandas posible, otros más criticaron la acción, pues aseguraron que es muy rigurosa y difundieron que es mejor disfrutar cada momento sin seguir una serie de pasos. En cualquiera de los casos, es necesario tener descargada en el celular la foto del mapa del Corona Capital para poder ubicar los escenarios, barra de cerveza, estaciones de hidratación, sanitarios así como salidas y entradas.

¡Ahora si con mapa oficial! Es hora de que vayan viendo cuáles serán sus spots favoritos para disfrutar de #CoronaCapital22. 😎 ¿Listos? 🔥 pic.twitter.com/8hq3aOO1sO — Corona Capital (@CoronaCapital) November 14, 2022

-Considerar que ante grandes aglomeraciones de personas, las redes satelitales de telefonía celular suelen saturarse y no se podrá enviar mensajes o usar internet con facilidad, por lo que es recomendable fijar puntos de encuentro con todos los acompañantes.

-Para resguardar pilas de carga, celulares, cargadores, carteras y otros artículos de valor, diversos usuarios mencionaron que lo ideal es llevar prendas con muchas bolsas para dificultar que los objetos sean sustraídos.

-Planificar cuál será el transporte para regresar a casa una vez concluido el festival, ya que los costos de taxi por aplicación suelen aumentar por la “tarifa dinámica. Es importante tomar en cuenta que la Ciudad de México implementó un programa junto a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que tiene 10 rutas especiales, las cuales llevan a distintas estaciones de metro y metrobús. El operativo se llama “Regreso seguro a casa”.

¡Regresa seguro a casa! Revisa todas las rutas y elije la mejor para ti. 🚌✅ pic.twitter.com/bgUMXirEtT — Corona Capital (@CoronaCapital) November 14, 2022

-Este consejo aplica para todo tipo de evento de larga duración, concierto o festival de música: llevar ropa cómoda, calzado adecuado y considerar la temperatura para saber si llevar un abrigo ligero o más de una opción para taparse. Una observación proveniente de una tuitera sobre este tema hizo que se desataran múltiples críticas, pues en su hilo hizo demasiado hincapié en la vestimenta.

He estado leyendo todos los consejos que están dando para el Corona Capital y no mamen culeros, es un festival, no la guerra 🥺 — Profesora caos 🧨 (@malatenebrosa) November 15, 2022

-Como en cualquier sitio al aire libre, es recomendable aplicarse bloqueador solar.

Aunque las recomendaciones fueron bien recibidas por muchos asistentes, también fueron motivo de burla por considerarlos como consejos “muy obvios” e incluso “innecesarios”, causando que otros internautas crearan hilos de Twitter irónicos diciendo cosas como “Consejo Corona Capital, no vayas descalzo” o “Si no me dicen que tome agua y vaya al baño, ni me acuerdo de hacerlo”.

