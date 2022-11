My Chemical Romance en México: Dr. Simi, tamales y sus mejores momentos en el Corona Capital 2022

Usuarios de redes sociales quedaron desconcertado cuando terminó el concierto y no tocaron "I don't love you". (Capturas TikTok)

My Chemical Romance cerró con broche de oro el primer día del Corona Capital 2022 y, aunque sus fans enloquecieron con su setlist, muchos manifestaron su descontento porque no tocaron uno de sus más grandes éxitos, I don’t Love You. No obstante, su espectáculo en el Autódromo Hermanos Rodríguez estuvo lleno de sorpresas, desde su “himno emo” hasta los peluches de Dr. Simi que recibieron y unos tamales inspirados en su concepto.

La agrupación estadounidense lleva más de dos décadas rompiéndola en todo el mundo y cada que visitan México desatan euforia entre sus fans, pues su música acompañó a toda una generación de adolescentes que formaron parte de la tribu urbana Emo. Muchos ya crecieron y, aunque muchos ya no solamente se visten de negro, blanco y fucsia, se mantienen fieles a sus artistas favoritos.

Gerard Way sobre el escenario Corona. (Foto Twitter: Corona Capital)

Después de seis años separados, My Chemical Romance regresó a la escena musical con una gira que pasó por tierras mexicanas gracias al Corona Capital 2022. En esta ocasión, saltaron al escenario Corona en punto de las 11:30 pm luciendo sus icónicos looks. Quien sin lugar a dudas se robó las miradas fue Gerard Way -vocalista- gracias a su vestuario medieval y un disfraz de esqueleto.

Los gritos y brincos no se hicieron presentes cuando My Chemical Romance comenzó con Bury Me In Black, siguieron con The Fundations of Decay, I’m Not Okay y Three Cheers for Sweet Revenge, siendo este último lanzamiento de 2004. Entre otras canciones que tocaron destacan Give Em Hell Kid, Boy Division, The Ghost Of You, Planetary Go, Teenagers y Helena.

Aunque TikTok transmitió en vivo su presentación, los mejores momentos se encuentras disponibles en la cuenta oficial del festival en la misma aplicación o en otros perfiles, pues fueron muchos asistentes quienes capturaron sus interpretaciones.

Entre los videos que más llamaron la atención se encuentra uno donde un asistente presumió que en festival se estaban vendiendo tamales My Chemical Romance, algo que sin lugar a dudas desató carcajadas entre los usuarios.

Los clásicos Thank You For The Venom, Na, NA, NA y Mama, sin embargo, faltó I Don’t Love You. Muchos asistentes recurrieron a sus redes sociales para manifestar su inconformidad por lo sucedido, tal es el caso de Gaby, quien confesó estar un poco triste por no escuchar dicho tema en vivo, ya que lo considera como una pieza fundamental en la trayectoria de la agrupación.

“Traigo los talones bien pelados por las botas, estoy bien peda, todo para que My Chemical Romance no tocara I Don’t Love You, loco no lo tocaron, pero bueno, la neta estuvo bien chido porque fue como regresar a esa época, a la pubertad, cuando My Chemical Romance estaba muy de moda y era como wow. Pero loco tocaron todos los éxitos [...] pero no cerraron con I Don´t Love You”, contó.

Por otro lado, durante el concierto la banda recibió varios peluches de DR. Simi, un gesto de cariño que marcó todas las presentaciones que ofrecieron grandes estrellas este año en México. Cabe mencionar que, cuando se volvieron tendencia de redes sociales provocaron que algunos mexicanos fuera del país buscaran la manera de seguir la ahora tradición en otros eventos.

Esto le sucedió a la propia banda en Budapest, cuando inesperadamente recibieron un muñeco sin saber qué era. Debido a ello, en esta ocasión no los tomó por sorpresa, al contrario, los recibieron con mucho afecto, incluso, Gerard Way pidió más.

