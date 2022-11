Morena urgió a aprobar la reforma electoral antes de la “efervescencia” por el 2024 mientras Monreal no ve prisa

El senador no ve que el proyecto de morena pueda conseguir la mayoría calificada. (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

Ricardo Monreal Ávila, senador por Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, se reunió con representantes de la Confederación de Cámaras Industriales de México (CONCAMIN), para abordar temas como la seguridad jurídica de las inversiones, el manejo de las finanzas públicas, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) pero también sobre la reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En cuanto a la reforma electoral planteada por el presidente López Obrador, indicó que la Cámara de Diputados iniciará a finales de este mes su discusión, pero alertó que en San Lázaro Morena dificílmente podrá sacar adelante el dictamen.

“Desde mi punto de vista, no creo que se logre la mayoría calificada, dado que los tres partidos, PAN, PRI, PRD, anunciaron que no la acompañarían, y sin ellos no se tendría la mayoría calificada”, expresó.

Independientemente de los resultados que se tengan en San Lázaro y en la aprobación o no de las leyes secundarias, aseguró que el Senado actuará con mucho cuidado y sin precipitarse; “lo he conversado con los coordinadores de los Grupos Parlamentarios y también con mi propio Grupo”.

El diputado Ignacio Mier lanzó un ultimátum a los partidos de oposición para avanzar en el dictamen de la reforma electoral (Foto: Twitter/@NachoMierV)

Sobre los otros temas analizados, Monreal advirtió que la seguridad jurídica en las inversiones es esencial, “porque cuando un país, una sociedad se separa, se aparta del principio de legalidad en la aplicación de la ley, el Estado de derecho empieza a generar una desconfianza generalizada, lo que sería muy lamentable para el país”.

El senador de Morena destacó que la ley debe aplicarse sin distinciones porque no hacerlo “nos acerca al autoritarismo y a procesos complicados”.

Justamente en el marco del T-MEC, el senador expresó que hay preocupación en el Senado por los paneles internacionales que se plantean en materia energética y para el sector automotriz.

Por esa razón consideró fundamental profundizar el diálogo con Estados Unidos y Canadá para tratar de evitar llegar a la instalación del panel, “creo que no estamos en buenas condiciones y si vamos al panel podríamos tener serios riesgos”.

Diputados de Morena aceleran la reforma electoral

El presidente de la Jucopo en San Lázaro indicó que antes de que finalice noviembre se tiene que pasar a pleno la propuesta electoral (Foto: Twitter/@NachoMierV)

Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados federales de Morena, insistió que si no se alcanza un acuerdo a más tardar el 23 de noviembre para iniciar el análisis de la reforma política-electoral, se dictaminará por mayoría en comisiones la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y se presentará al Pleno para que sea votada a finales de este mes.

“Ya no hay tiempo, el tiempo es ahora, porque el próximo año ya estará la efervescencia electoral, entonces, si por parte de la mayoría y de la coalición ‘Juntos Hacemos Historia’ no tenemos un acuerdo, a más tardar el 23 de noviembre, se dictaminará por mayoría en las comisiones, se presentará el Pleno y que cada quien asuma su responsabilidad con relación al proceso electoral”, señaló el líder de Morena en San Lázaro.

Mier sostuvo que el mandato del pueblo es claro y quiere que se reduzca el número de consejeros electorales, menos partidocracia, que sean personas con honorabilidad y que no salgan de las catacumbas o de las propuestas históricas.

Refirió que se creó un grupo de trabajo con 21 diputadas y diputados de todas las bancadas, emanados de las comisiones de Reforma Política-Electoral, de Puntos Constitucionales, y de Gobernación y Población, que tienen la responsabilidad de analizar la reforma electoral, pero no ha habido avances y la propuesta ya lleva 200 días en la Cámara de Diputados.

