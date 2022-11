Qué está pasando con Laura G en Tv Azteca

Laura G no se irá de TV Azteca en el futuro cercano, solo tomó tres días de vacaciones Instagram/@lauragii

Laura G es uno de los rostros más reconocidos del programa Venga la Alegría, por lo que su ausencia en el matutino desató todo tipo de sospechas sobre un posible despido, una renuncia e incluso un cambio de televisora. Pero en medio de los rumores, la presentadora de televisión ya dejó ver que en realidad salió de viaje.

A través de su cuenta de Instagram, Laura G compartió diversas postales junto a su esposo Nazareno Pérez, con quien se casó en 2016, producto de este matrimonio nacieron dos hijos. De acuerdo con sus fotografías, los enamorados prometieron que recorrerían el mundo juntos, pero tuvieron que pasar seis años para que tomaran las maletas y realizaran el anhelado viaje.

Desde Bélgica, la conductora de TV Azteca escribió lo siguiente: “Bruselas con mi persona favorita… Perdidos entre waffles, cerveza y papas fritas”.

En sus historias de Instagram, Laura G incluso lanzó una advertencia para que a su retorno, no se difunda que está esperando otro bebé. “Ni vayan a empezar con ‘Regresó embarazada’, se llaman kilos de waffles y chocolates”, escribió. Y es que la conductora de televisión compartió cómo se elabora este postre pero en su versión paleta.

Las versiones en las que se aseguró que Laura G había sido despedida de Azteca surgieron a principios de noviembre, esto fue revelado en una columna de Álex Kaffie justo después de la repentina salida de William Valdés a finales de octubre.

Por su parte, Ana María Alvarado decidió preguntarle directamente a Laura G lo que ocurriría con su presencia en TV Azteca y reveló lo siguiente en su canal de YouTube.

“Le pregunté, y me dijo que hasta el día de hoy no tiene información de que así sea, que no sabe de dónde sacaría Alex esos comentarios, pero que hasta el día de hoy ni le han avisado, ni habría motivos para que la dejaran fuera”, relató Ana María en su canal de YouTube.

Desde entonces, Laura G anunció que había pedido sus vacaciones, especificando que estaría fuera del 16 al 20 de noviembre. “Ella me escribió: ‘No hay motivo, pero la única constante en la vida es el cambio; si me toca, pues afortunadamente tengo otros trabajos’, pero dice: ‘De una vez les digo’, que se va a ir tres días de vacaciones en noviembre, para que no piensen que ya la quitaron, es del 16 hasta el 20 de noviembre, se va con su esposo, pues dice que es tiempo de disfrutar de su trabajo y su familia”, dijo Ana María Alvarado.

Otro motivo por el que se fortalecieron los rumores de su ya desmentida salida fue un “berrinche” que hizo la conductora en el mini reality ¡Quiero Cantar! En la transmisión televisiva, se le preguntó a Sergio Sepúlveda quién se había desempeñado mejor, Laura G o Lupita Galán.

Sepúlveda fue contundente, y aunque apenado, sostuvo que Lupita Galán había mostrado más habilidades vocales que su contrincante. “Llevamos tres años de amistad intensa, sabes cómo te quiero, ¿a quién eliges, a Lupita o a mí?”, dijo ella.

“No lo tengo que pensar mucho”, expresó Sepúlveda; “Se rompe todo (en nuestra amistad)”, contestó Laura, “Lupita, así es”. Después de la respuesta, la presentadora hizo un desplante y apresuró el paso para salir de cuadro hacia la puerta del foro donde se graba Venga la Alegría. “Háblale a Lily Brillanti a que venga a conducir contigo”, fue lo último que dijo en ese segmento de finales de octubre.

