El “berrinche” de Laura G: abandonó VLA tras ser descartada en Quiero Cantar

Laura G y Sergio Sepúlveda tuvieron un aparente desencuentro (Foto: Instagram)

En la emisión de este miércoles 26 de octubre de Venga la alegría se vivió un momento desconcertante para la audiencia, pues Laura G hizo un aparente berrinche en un espacio de su conducción junto a Sergio Sepúlveda, tras el cual incluso abandonó el foro del matutino de TV Azteca.

Y es que durante la competencia de canto Quiero cantar, cuya segunda temporada en la emisión tiene un par de semanas al aire, Laura sostuvo una pelea con el presentador de Difícil de creer, en una actitud que fue criticada en redes sociales.

Al ser transmitido en vivo, el hecho quedó registrado en video, y tras su difusión han surgido rumores de que entre los presentadores de TV Azteca no existe una buena relación laboral, lo que llevó a Laura a abandonar el set.

La presentadora bandonó el foro tras escuchar el nombre de Lupita Galán (Foto Instagram: @lauragii)

Fue en la sección del mini reality de canto donde se le preguntó a Sergio Sepúlveda quién canta mejor entre la concursante Lupita Galán y Laura G, siendo que ambas participantes han demostrado su desempeño en lo que va de la competencia.

Sin embargo, la respuesta de Sepúlveda fue la que provocó el aparente enojo de Laura y es que sin dudarlo el conductor contestó que quien canta mejor es Lupita, esto pese a los chantajes con los que Laura G le recordó que llevan muchos años de amistad.

Sepúlveda fue contudente, y aunque apenado, sostuvo que Lupita Galán ha mostrado un mejor desempeño vocal que su contrincante. “Llevamos tres años de amistad intensa, sabes cómo te quiero, ¿a quién eliges, a Lupita o a mí?”, dijo la ex presentadora de Televisa.

“No lo tengo que pensar mucho”, expresó Sepúlveda; “Se rompe todo (en nuestra amistad)”, contestó Laura, “Lupita, así es”.

“Háblale a Lily Brillanti a que venga a conducir contigo”, fue lo que le contestó contundentemente Laura G, e hizo estallar las carcajadas del conductor mientras su compañera abandonaba aparentementre furiosa fuera del set.

Y es que durante su participación en ¡Quiero cantar! en su temporada uno, Laura G no demostró poseer grandes dotes vocales, por lo que recibió críticas de parte del panel de jueces.

Pese al exabrupto que fue transmitido en vivo al aire, Laura G volvió tras comerciales y se le pudo ver formando parte del grupo de conductores en segmentos subsecuentes del programa matutino, por lo que sólo habría sido el drama del momento.

'Quiero cantar' estrenó su segunda temporada (Foto: Instagram @vengalaalegriatva)

Ahora, en la mañana de este jueves 27 apareció “como si nada” Laura G en el programa, por lo que los usuarios comenzaron a destacar que todo habría sido parte de un show. “Con el reality show Quiero cantar, Venga la alegría ha dejado claro que buscan rating a cualquier precio, y esta vez sus presentadores principales armaron una controversia para llamar la atención... y lo lograron”, se puede leer en TVyNovelas.

“Aunque mucho odie a Laura G ella es buena cuando conduce reality shows”, “Ahí se van las dos, pero Lupita es honesta, centrada, sencilla, etc., pero Laura g es grosera, prepotente, mala vibra, envidiosa, impositiva, deshonesta, orgullosa, voluble, etc., etc., etc., y más”, “Mi querido Sergio ahora si te viste mal pero mal, y es que cuando te pregunto Laura G quien cantaba mejor ella o Lupita simplemente elegiste a Lupita, y es que todos sabemos que Laura no canta pero lupita no manchen, le dice quítate que hay te voy”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en torno a esta controversia.

