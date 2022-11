Laura G podría ser la siguiente famosa en abrir su OnlyFans: “Tengo los pies bonitos”

Muchos espectadores del matutino se han posicionado a favor de su supuesta salida. (Foto: Instagram/@lauragii)

Desde que Sandra Smester abandonó su puesto de Directora General de Contenido en TV Azteca comenzaron a circular especulaciones sobre qué pasaría con todos los programas que pertenecen a la barra de entretenimiento, entre ellos, Venga la Alegría. Tan solo unas semanas después William Valdés salió del matutino y se rumorea que Laura G podría seguir sus pasos.

En medio del escándalo, la presentadora de televisión concedió una entrevista para el podcast Se lo dijo, donde se sinceró sobre los problemas que ha enfrentado durante su carrera como presentadora, su paso por dicha televisora y confesó sí estaría dispuesta en abrir su cuenta de OnlyFans ante la popularidad que ha ganado la plataforma entre el público.

Laura G junto a Capi Pérez, Kristal Silva y Ricardo Salinas Pliego. (Factura Instagram: @lauragii)

Para comenzar, Laura G aseguró que nunca va a “quitarse la ropa” porque no es la imagen que quiere proyectar en sus redes sociales o programas donde trabaja. Por esa razón, no está dispuesta en abrir su cuenta en dicha plataforma dedicada al contenido para adultos aunque muchos de sus seguidores se lo han pedido en más de una ocasión.

“Hay dos cosas en redes sociales que no voy a hacer, una es quitarme la ropa, no es mi camino, no es mi perfil, no es lo que quiero. Puedes ganar más seguidores, sí, pero solamente ganas más seguidores”, declaró.

(Foto: Twitter / VengaLaAlegria)

Me propusieron hacer OnlyFans de pies porque tengo los pies bonitos, tengo muchos seguidores de pies [...] pero no pienso abrir mi OnlyFans, la verdad.

La conductora de 37 años explicó que no se considera una persona “cerrada”, pues podría cambiarse de ropa en cualquier lugar sin importar quiénes estén presentes, pero prefiere cuidar su imagen en redes sociales: “No soy pudorosa [...] muy pocas veces vas a ver una foto mía en traje de baño”.

Laura G también ha conducido programas especiales en TV Azteca. (Foto Instagram: @lauragii)

Por otro lado, durante la misma entrevista recordó que vivió momentos muy complicados cuando salió de su natal Monterrey para probar suerte en la Ciudad de México. Contó que durante los primeros años se desempeñó como reportera en Televisa y, aunque hacía muchas entrevistas y reportajes, nunca se sintió cómoda, pues quería aparecer en cuadro.

Siguió luchando hasta que le dieron una oportunidad y conquistó al público en Sabadazo. Después cambió de televisora a TV Azteca, donde se siente muy contenta, pues considera que sus jefes valoran mucho su trabajo y entienden su vida privada, pues desde que firmó su contrato consiguió un equilibrio entre sus apariciones en VLA y su familia.

William Valdés rompió en llanto cuando se despidió del matutino. (Captura Venga la Alegría)

Estoy muy contenta, en un principio éramos muchísimos, después salió Brandon Peniche, salió Cynthia Rodríguez, ahora no sé cuántos somos pero somos muchos. Realmente somos una familia, si nos llevamos bien todos. Amo estar en ese programa, me dejan ser yo, me valora, es muy bonito, trabajar en un lugar donde te tomen en cuenta.

Qué dijo Laura G sobre su supuesta salida de Venga la Alegría

Hace unos días se desató el rumor de que la presentadora saldría definitivamente del matutino por cambios propuestos por el nuevo equipo de contenido. Sin embargo, todo indica que se trata de puras especulaciones, pues según información que compartió Ana María Alvarado en su canal de YouTube, Laura G solo saldrá temporalmente por vacaciones familiares.

“Le pregunté y me dijo que hasta el día de hoy no tiene información de que así sea, que no sabe de dónde sacaría Alex esos comentarios, pero que hasta el día de hoy ni le han avisado, ni habría motivos para que la dejaran fuera”, contó.

Que hasta el día de hoy sigue dentro. Ella me escribió: ‘No hay motivo, pero la única constante en la vida es el cambio; si me toca, pues afortunadamente tengo otros trabajos’, pero dice: ‘De una vez les digo’, que se va a ir tres días de vacaciones en noviembre, para que no piensen que ya la quitaron, es del 16 hasta el 20 de noviembre, se va con su esposo, pues dice que es tiempo de disfrutar de su trabajo y su familia.

