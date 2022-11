Qué dijo Carlos Speitzer ante las caras de Violeta Isfel en “Las Estrellas Bailan en Hoy”

(Foto: Captura de pantalla/Hoy)

Las Estrellas Bailan en Hoy se ha convertido en uno de los segmentos del matutino de Televisa más comentados debido a las fuertes polémicas que se suscitan durante cada emisión. Así, uno de los actores más controversiales durante esta edición llamada Campeón de Campeones ha sido Carlos Speitzer, quien terminó su amistad con Manelyk en malas condiciones.

Albertano perdió su peluca de manera vergonzosa en pleno show El personaje popular de la televisión mexicana, el cual apareció por primera vez en el programa de comedia “María de todos los Ángeles”, es interpretado por el actor Ariel Miramontes y junto a Violeta Isfel son protagonistas en la obra de teatro “Lagunilla Mi Barrio” VER NOTA

Como si esto no fuera poco, el viernes pasado se cambiaron las reglas del juego y se les asignaron nuevas parejas a los famosos que participan en este concurso de baile. Pero algo que llamó la atención fue el momento en que se dio a conocer que Violeta Isfel sería la nueva pareja de Speitzer y la actriz no se mostró muy contenta.

Además, durante una transimisión del programa ¡Cuéntamelo ya!, la famosa que dio vida a Antonella en Atrévete a Soñar mencionó que el actor no era de su agrado.

Cómo Toñita aludió a Myriam Montemayor en los problemas de depresión de su hija La ex académica habló sobre el duro proceso por el que atraviesa Nimbre, su hija adolescente, quien padece ansiedad e intentó quitarse la vida recientemente VER NOTA

“Ojo, que quede bien claro, él y yo no nos conocemos tanto, digo, a Luis porque lo conozco de muchos proyectos, pero Carlos y yo no habíamos coincidido y hay algunas cosas de su personalidad con las que yo no coincido”, comenzó a decir y agregó:

“Lo que te choca te checa, no tiene que ver con él, tiene que ver conmigo, con esas partes de mí que no me gustan, entonces me queda claro que esta es una prueba de vida para que yo trabaje”.

Además, durante otra transmisión de Hoy, Isfel mencionó que no tenía ningún problema personal con Speitzer y le pidió una disculpa.

Chuponcito seguirá trabajando pese a estar vinculado a proceso por presunto acoso El actor rompió su silencio luego de que su exmánager dio a conocer el pasado 9 de noviembre que fue vinculado a proceso; existen otras dos denuncias en su contra VER NOTA

‘’Carlos está allá atrás, no entendiendo el porqué de la reacción, me saqué de onda, no esperaba eso, no era lo que cruzaba por mi cabeza en ese momento’',

Por su parte, Speitzer tampoco se quedó callado y recalcó, durante la sección de César Lozano que decidió mantener la compostura pues no quería causar más polémica en vivo.

Sabíamos que venía un cambio de parejas, estábamos todos emocionados y sí me pudo un poco, fue un poco tenso porque no entendí por qué, no hay ninguna cuestión personal previa que pudiera generar un referente para que esto hubiese ocurrido”, expresó.

El famoso apuntó que a pesar de la situación incómoda que se vivió, tomó las cosas con calma y estuvo dispuesto a seguir colaborando con Violeta.

“Yo sabía perfectamente que estábamos en televisión nacional, después le pregunté a ella enfrente de la jefa: ‘no era el lugar, era televisión nacional, no iba por ahí, no entiendo por qué’, esto pudiera generar un escenario ríspido de pronto, pero no” externó y añadió:

“Vengo de ensayar con ella, estamos preparando una cargada padrísima y me toca adaptarme, y entender el porqué quizás vendrá con el tiempo”.

carlos_speitzer (Foto IG @carlos_speitzer )

Qué pasó entre Carlos Speitzer y Manelyk González

Hace unos meses, Manelyk González y Carlos Speitzer levantaron todo tipo de rumores respecto a una supuesta relación romántica tras ser pareja en Las Estrellas bailan en Hoy, sin embargo, aunque ambos defendieron en todo momento que únicamente eran amigos, recientemente se dio a conocer que el actor dejó de seguir a la influencer hasta de redes sociales.

Esto sucedió después de que la ex Acapulco Shore regresó al matutino de Televisa para participar en Campeón de Campeones, otro concurso de baile del programa en donde la famosa ahora es compañera de Luis Potro Caballero. Así, durante una breve entrevista que le hicieron en el programa para cuestionarla sobre Carlos -con su característica forma de ser- Manelyk hizo un comentario que lastimó los sentimientos de su amigo.

“Ah, el hermano de Alex (Speitzer)”, se limitó a decir Mane.

Esto no le agradó al joven, quien desde su cuenta de Instagram hizo un live y comentó por qué después de escuchar dicho comentario decidió romper comunicación con la famosa.

SEGUIR LEYENDO