Paola Rojas agradeció a sus compañeras de ‘Netas Divinas’: “Me parecen brillantes cada una en lo que hace”

A lo largo de noviembre, Paola Rojas se encontró entre los temas de conversación más importantes de la farándula mexicana, esto tras anunciarse su separación del matutino de Televisa por el que fue parte más de un lustro, asimismo, celebró su quinto aniversario como presentadora estelar de Netas Divinas.

Bajo este último contexto, la periodista mexicana en el quinto aniversario de la alineación que conforman Paola Rojas, Daniela Magún, Consuelo Duval y Natalia Téllez agradeció la mancuerna que ha logrado cosechar en el programa insignia de Unicable.

Primeramente, la también presentadora de noticias recordó cómo le llegó la invitación a la emisión de Unicable: “Cuando Raquel me lo ofreció, lo hizo de una manera muy amorosa, me dijo que ese espacio solo podía ser para mí, que no había otra chava con mi perfil, y me sentí abrazada por ese comentario”.

“Y tuvo la inmensa generosidad de decirme ‘Te esperamos hasta que estés lista’, a una propuesta así no le puedes decir que no, algo tan de corazón”, enfatizó la querida conductora de televisión.

Más adelante, Rojas Hinojosa reconoció que esa valía que le dieron para ser presentadora fue “por eso acepté y, acepté por ustedes, me gustan ustedes, lo que emiten, su talento, me parecen brillantes cada una en lo que hace”, refrendó entre lágrimas.

La conductora dio a conocer que durante su trayectoria “nunca había tenido la oportunidad de mostrarme yo, de mostrar mi vulnerabilidad”.

Asimismo, destacó que estar en el programa de Unicable “me ha dado tanto de manera personal, mucho crecimiento emocional, me ha acercado a la audiencia de una manera muy hermosa, me ha permitido soltar, me ha permitido perdonarme, tratarme mejor, y la verdad no lo hubiera logrado si no fueran tan buenas amigas”.

Por último, confesó que “me siento tan querida por ustedes que me atrevo a mucho y eso lo hacen ustedes con su amor, me trasformaron la vida, soy mucho más feliz”, remató.

Paola Rojas celebró su próxima salida del noticiero mañanero de Televisa

Su repentina salida forma parte de los cambios que el nuevo director general de N+, Daniel Badia, puso en marcha para refrescar la barra de noticieros procurando mantener el liderazgo nacional. Bajo este contexto, Paola Rojas en vez de lamentarse vio esto como una nueva oportunidad para avanzar en su carrera.

En cuanto trascendió la información la periodista mexicana de 45 años recurrió a sus redes sociales para compartir su punto de vista sobre este nuevo paso en su carrera.

Sin profundizar en detalles, dejó entrever que está muy contenta con los cambios que se están viviendo al interior de la televisora de San Ángel, especialmente por salida de Al Aire, pues en realidad no significa el fin de su paso por los medios, sino una transformación, ya que conducirá y dirigirá un nuevo programa en N+ Media.

“Me preparo para un nuevo comienzo. Me alisto para crear y crecer. Abrazo esta vida y sus cambios que me acercan más a ti”, remarcó por medio de su cuenta de Twitter.

Dentro de la caja de comentarios, algunos usuarios aseguraron que ya no verán Al Aire no solo porque no estará Paola Rojas, también por el periodista que la reemplazará. Se trata nada más ni nada menos que de Genaro Lozano, un periodista mexicano que, de acuerdo con el comunicado, buscará enfocarse en temas sociales, políticos y culturales que más preocupan al país.

