Así lucen los Dr. Simi que fanáticos prepararon para los artistas y agrupaciones del Corona Capital 2022

La tradición de lanzar los muñecos de peluche al escenario ya se prepara para la edición 2022 del festival Corona Capital (Captura de pantalla)

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y, lo que hasta hace algunos meses parecía un sueño lejano, este viernes 18 de noviembre comienza con el primer día de la edición 2022 del aclamado festival Corona Capital.

Si bien dicho festival ha causado gran emoción y controversia desde el anuncio de los artistas y agrupaciones que se presentarán este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el público mexicano que asistirá ya se encuentra preparado para vivir tres días de música, baile y mucha energía.

De este modo, dentro de los preparativos que fanáticos han realizado para recibir a sus artistas favoritos no podrían haber quedado fuera los ya tradicionales peluches del Dr. Simi y es que, cabe recordar, el peculiar muñeco se ha vuelto uno de los principales protagonistas de los conciertos celebrados en México.

Es así como a previo a que se lleve a cabo el popular evento, usuarios en redes sociales han comenzado a compartir fotografías y videos de aquellos peluches del icónico doctor que esperan que tanto esta noche como las próximas lleguen a manos de sus artistas favoritos que se presentarán en el Corona Capital 2022.

Aunque los Dr. Simi se han hecho presentes en todo tipo de eventos y conciertos de artistas de todo los géneros, en el caso del Corona Capital 2022, fue precisamente uno de estos populares peluches el que presagió el regreso de la agrupación estadounidense My Chemical Romance a México.

Y es que antes de que se diera a conocer quiénes encabezarían la edición de este año del popular festival, un Dr. Simi llegó a manos de Gerard Way durante un concierto que My Chemical Romance ofreció en Budapest, Hungría, sitio en donde un fanático mexicano le solicitó a la agrupación por medio del peluche que regresaran a México y otros países de Latinoamérica.

El vocalista de los intérpretes de Thank You For The Venom leyó el mensaje escrito en el muñeco y confirmó que estarían de regreso pronto en México; días más tarde fue revelado el cartel con el nombre de la agrupación encabezando el festival Corona Capital 2022.

Fanáticos de la agrupación estadounidense ya tienen listos sus Dr. Simi personificados para My Chemical Romance (Twitter)

Con el característico delineador negro y con atuendos icónicos de la agrupación como los que utilizaron en algunos de sus videos más populares como Helena o Welcome To The Black Parade, fanáticos de la agrupación integrada por los hermanos Way, Frank Iero y Ray Toro personificaron a los Dr. Simi que esperan que lleguen al escenario Corona la noche de este viernes 18 de noviembre.

Fanáticos de la agrupación estadounidense ya tienen listos sus Dr. Simi personificados para My Chemical Romance (Twitter)

Del mismo modo, fanáticos y seguidores de Paramore -banda que se presentará el día sábado en el escenario Vans- también han compartido fotografías de los icónicos peluches del Dr. Simi personificados como Hayley Williams que planean lanzar durante su visita a México.

Fanáticos de Paramore ya tienen listo el Dr. Simi de Hayley Williams (Twitter)

Al igual que en el caso de My Chemical Romance, ésta no será la primera vez que un Dr. Simi llegue a manos de los integrantes de Paramore ya que durante un concierto que ofrecieron en Toronto, Canadá, un fanático mexicano logró captar la atención de la vocalista Hayley Williams con un peluche del icónico doctor personificado con su look en el tema Misery Business.

Aunque será este viernes cuando de inicio el aclamado festival Corona Capital 2022, algunos de los artistas que se presentarán en los distintos escenarios ya comenzaron a recibir como regalo de bienvenida a la Ciudad de México los populares peluches, tal y como fue el caso de Marina.

Marina recibió como regalo peluches del Dr. Simi durante su llegada a la capital mexicana (Twitter)

Aunque dentro de las recomendaciones que organizadores del festival realizaron no se especificó si el acceso con los peluches será permitido, miles de fanáticos que asistirán esperan sin duda alguna que dicha tradición que ha marcado tendencia este 2022 y que tanto distingue al público mexicano pueda llevarse a cabo en uno de los eventos musicales más esperados de este año.

