Alejandra Ávalos duda de la supuesta gravedad de Luis Miguel: “Yo no creo nada”

Luis Miguel canceló presentaciones en CDMX, Pachuca, Querétaro e Irapuato, cuyas nuevas fechas aún no han sido anunciadas. (luismiguel / Instagram)

Alejandra Ávalos puso en duda que Luis Miguel estuviera grave de salud, pese a los rumores que circularon sobre una supuesta hospitalización en Nueva York.

Durante un encuentro con la prensa, la también actriz pidió esperar información oficial antes de dar por cierta cualquier versión sobre el estado del intérprete.

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En días recientes, trascendió en redes sociales que Luis Miguel habría sido ingresado de emergencia a un hospital de Nueva York debido a problemas en el corazón. Sin embargo, personas cercanas al cantante y figuras del espectáculo desmintieron estos rumores.

Alejandra Ávalos pidió cautela ante rumores sobre Luis Miguel

Durante la alfombra de una función teatral, Alejandra Ávalos abordó los rumores sobre el estado de salud de Luis Miguel.

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Luis Miguel canceló cinco presentaciones en cuatro ciudades mexicanas por problemas de salud. Según filtraciones de la prensa, lo aquejó una neumonía. (luismiguel / Instagram)

Ante preguntas de los reporteros, la cantante fue tajante:

“Yo no creo nada hasta que no hay un comunicado fehaciente, oficial, de una agencia de representaciones o de una agencia de relaciones públicas”.

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Ávalos señaló que, para ella, solo la información confirmada por las propias oficinas de representación es válida:

“Para mí es muy importante que uno lea qué es lo que está pasando a través de un comunicado oficial”, mencionó.

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Luis Miguel ya no estaría en contacto con su hermano menor

La intérprete también cuestionó la lógica detrás de la versión difundida en redes:

“¿Quién volaría a Nueva York si vive en Madrid? No le veo el sentido. ¿O qué? ¿Estaba de vacaciones? Bueno, pero nadie lo vio en Nueva York… cuando un artista va a Broadway, la gente lo capta de inmediato”.

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Sobre la proliferación de rumores en torno a figuras públicas, Ávalos advirtió: “Ya hay que constatar, muchachos, porque no se puede uno ir de boca, cualquiera crea información a través de inteligencia artificial”.

Lo que se sabe del estado de salud de Luis Miguel

Personas del entorno cercano a Luis Miguel aseguraron que el cantante no fue hospitalizado de emergencia ni enfrenta un problema de salud grave.

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La periodista Martha Figueroa también calificó la versión como “fake”, tras consultar fuentes allegadas al artista.

(YouTube: El 5)

La versión sobre el supuesto problema cardíaco de Luis Miguel carecía de respaldo en fuentes verificadas y no existió ningún comunicado oficial de la oficina de representación del cantante.

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Hasta el momento, el propio Luis Miguel y su equipo no emitieron ninguna postura sobre el tema. La información disponible señala que el intérprete de “La incondicional” continúa con sus actividades privadas y que los rumores surgieron sin sustento documentado.