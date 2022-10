“Esto ha llegado demasiado lejos”: novia cambió su tradicional ramo por un Dr. Simi y así reaccionó su esposo

La novia aseguró que las mujeres casaderas que asistieron a su boda quedaron fascinadas con el resultado. (Captura de TikTok)

Los peluches de Dr. Simi continúan dando de qué hablar no solo por sus sorpresivas apariciones en los conciertos más esperados en México este 2022, también porque aparentemente este movimiento promovido por fans ya trascendió más allá de los escenarios, pues los últimos días algunos internautas han compartido cómo ya comenzaron a utilizarlos fuera del contexto musical, desde disfraces hasta transformarlo en un elemento muy especial en una boda.

Fue una mujer recién casada quien recurrió a su cuenta de TikTok para compartir con los usuarios de dicha plataforma cómo decidió cambiar el tradicional ramo de flores que llevaría en su enlace matrimonial por un peluche de Dr. Simi. Para comenzar, contó que cuando estaba trabajando en los preparativos de su boda pensó en que quería cambiar algunas cosas para darle un toque original.

Fotografía representativa de un ramo de flores tradicional usado en bodas. (Foto: Freepik)

Fue así que se le ocurrió la maravillosa idea de crear un simiramo, es decir, cambiar sus flores por la imagen del conocido doctor. Pero no fue la única modificación que realizó para su evento, pues su ahora esposo también dejó en el pasado la tradicional liga por un peluche personalizado.

“Para el día de nuestra boda mi esposo y yo no queríamos lanzar ramo ni liga, así que nos fuimos por unos Simis y nuestra hermana y papás nos ayudaron a vestirlos”, explicó en su video.

La usuaria de TikTok caracterizó a la figura con un vestido floreado sobre su clásica bata blanca y colocó un pequeño ramo de flores artificiales en sus manos, como si el Dr. Simi se fuera a casar, mientras que el segundo peluche lució un traje de novio con una liga azul en una de sus piernas. Más adelante, en el mismo video, mostró el momento exacto en que lanzó su simiramo.

Nadie se esperaba ver un Simi en nuestra boda. Deseamos que les de suerte a los afortunados.

(Captura de TikTok)

Como era de esperarse, la novia desató controversia en redes sociales por cambiar un elemento tradicional de cualquier boda mexicana. Y es que muchos usuarios de la plataforma aseguraron que les resultaba extraño cómo le dio un nuevo sentido a un movimiento de cariño que crearon fans mexicanos en honor a sus cantantes y bandas favoritas, mientras que otros aplaudieron que se sumó a la tendencia e hizo algo diferente en su evento.

“Mira, pa cuando te cases”. “Que padre, además apoyan a las personas con discapacidad”. “Ya ví tantos que cuando vaya a México será lo primero en la lista”. “A mi hermana le encanta en doctor Simi, así que no podía faltar”. “Por fin una cosa original para una boda”. “Que bonito te quedo, y original felicidades”. “@drsimi_oficial hasta en bodas está”. “Esto ha llegado demasiado lejos”. “Que hermoso (cómo no se me ocurrió para mi boda)”. “Sí me lanzo por él”, fueron algunas reacciones.

Pero eso no fue todo, para sorpresa de los recién casados el video llegó al Dr. Simi, quien respondió con un: “¡Sí, acepto!”. Esto desató la euforia de la novia, pues de acuerdo con su esposo, es una fiel amante del peluche y desde hace mucho tiempo siente un cariño especial por él, así que no dudó ni un momento en incluirlo en su boda.

“Acabas de darle el mejor regalo a mi esposa. Ella es tu fan desde niña. Ella se quiere casar contigo @drsimi_oficial Ya me cambio por ti”, escribió el novio.

