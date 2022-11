“A mí amor, Julieta”: la dedicatoria de Nodal a Cazzu en los Latin Grammy

Nodal dedicó su premio en los Latin Grammy a Julieta Cazzu (REUTERS/Mario Anzuoni)

Esta noche el cantante Christian Nodal ganó el premio al mejor albúm de Música Ranchera-Mariachi por EP #1 Forajido en los Latin Grammy 2022. Tras resultar ganador de esta categoría el originario de Sonora dedicó su triunfo a Cazzu, con quien mantiene una relación sentimental desde hace cinco meses.

“A mí amor, a Julieta, gracias por reiniciarme la vida y por hacerme amar los premios”, fueron parte de sus palabras luego de recibir el premio.

También agradeció a sus seguidores, a su equipo y a Sony, disquera con la que colaboró por primera vez con esta grabación.

“Gracias a todos mis fans que son el principal motivo por el cual me dedico a hacer música. Segundo, muchísimas gracias a toda la gente que me soporta en el estudio, a mi compa Alex, a mi compa Edgar Barrera, a Luis Barrera. Quiero agradecer a todo el equipo de Sony por darme tanto amor, tanto cariño”, mencionó.

Nodal y Cazzu fueron vistos juntos en los Latin Grammy (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

Nodal se enfrentó a los siguientes cantantes y albúmes nominados:

- Mexicana Enamorada de Ángela Aguilar

- Mi Herencia, Mi Sangre de Majo Aguilar

- 40 Aniversario Embajadores del Mariachi Mariachi Sol de México-José Hernández

- Qué Ganas De Verte (Deluxe) de Marco Antonio Solís

Christina Aguilera and Christian Nodal perform during the 23rd Annual Latin Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S., November 17, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Antes de ser premiado, el sonorense interpretó la canción Cuando me da la gana junto a Christina Aguilera, quien se presentó por segundo año consecutivo luego de casi dos décadas sin participar.

Este tema estba nominada a Mejor Canción Regional Mexicana, pero se llevaron el galardón Edgar Barrera, Carin León y Matisse por Como lo hice yo.

Durante el evento destacaron también presentaciones de otros mexicanos como la de Ángela Aguila, Majo Aguilar y Banda Los Sebastianes; la de Chiquis Rivera junto a la banda Los Recoditos y la Marco Antonio Solís, El Buki.

La historia de Christian Nodal y Cazzu

Fue el 7 de junio que el cantante de regional mexicano fue visto por primera vez tomado de la mano con la rapera Cazzu, a menos de seis meses de su ruptura con Belinda, con quien estuvo comprometido.

En un principio la pareja mantuvo su relación alejada del ojo público. Ha sido Nodal quien ha roto parte de esta privacidad al hablar de la intérprete argentina.

La historia de Nodal y Cazzu comenzó en junio de este año (Getty Images)

Una de las declaraciones más polémicas que el artista ha hecho respecto a su romance fue la que hizo durante un concierto, cuando le dedicó la canción Eso y más de Joan Sebastian.

Sin embargo, no fue la dedicatoria lo que causó revuelo sino sus palabras, que fueron: “Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en esta vida. Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu. Yo no soy Romeo, pero quiero a mi Julieta”.

Además, recientemente surgió el rumor de que Nodal y Cazzu colaborarán en un tema que sacaría de su área de confort al sonorense, al ser de género urbano.

Una filtración de parte del tema reveló que está basada en su historia de amor, pues parte de la letra es: “Pa cada loca hay un loco. Dichosos son los que se encuentran. Y cada vez que yo lo enrolo, tú lo prendes y te acercas y lo volvemos a hacer”.

SEGUIR LEYENDO:

Los grandes momentos y las perlitas de los Latin Grammy 2022: del blooper de Thalía y Anitta al histórico triunfo de una artista trans

Nicki Nicole elogió a Christina Aguilera en la alfombra roja de los Latin Grammy 2022