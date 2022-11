Latin Grammy 2022: todos los looks de la alfombra roja

Las estrellas de la música latina dijeron presente y desplegaron todo su glam

Con el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas como principal escenario, las mayores figuras del mundo de la música de América Latina dijeron presente y lucieron sus mejores trajes. Es que la 23a. edición de los Latin Grammy no dejó lugar a dudas como uno de los premios más importantes de la escena internacional, ya que reunió a las estrellas más relevantes de Latinoamérica. Cuál fue el look que eligió cada una

Luis Fonsi y Agueda López fueron los primeros en llegar a la alfombra roja, el cantante fue uno de los conductores del evento. REUTERS/Steve Marcus

Rosalia ya no necesita presentación y este look Miu Miu asombró a todos los presentes. Un detalle, la cantante decidió mostrar su nuevo corte de cabello en la alfombra roja / REUTERS/Steve Marcus

La actriz mexicana Yalitza Aparicio eligió un conjunto de dos piezas: un top recto con tirantes y una falda larga con abertura, mediante la cual podía vislumbrarse sus zapatos blanco / REUTERS/Steve Marcus

Nicki Nicole asombró con su figura y look. Una estrella de la música que iluminó la alfombra roja / REUTERS/Steve Marcus

Noticia en desarollo