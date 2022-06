Un peluche del Doctor Simi llegó a manos de Gerard Way y los fans se emocionaron por su posible visita a México

El peluche fue lanzado al escenario por un mexicano (Fotos: Instagram/@alesx.mp3/ Getttyimages)

En redes sociales se viralizó un video en donde le arrojan un peluche del Doctor Simi al vocalista de la banda My Chemical Romance, Gerard Way, en un concierto en el parque Budapest Park de la capital de Hungría. En el video se puede apreciar cuando el vocalista lo recogió y dijo: “Iremos a México, creo. Pero tendremos que hablar de lo demás, no lo sabemos”.

El peluche fue lanzado por un fan mexicano que se encontró en el concierto de la capital de Hungría

Fue así que los fans en México aseguraron su visita y piensan que podría ser en el próximo Corona Capital, posiblemente celebrado el 19 y 20 de noviembre, pues aún no ha salido el cartel oficial, mismo por el que los cibernautas hicieron trending topic al evento. Muchos mencionaron que se encuentran entusiasmados por poder saber qué bandas y artistas van a visitar la capital mexicana.

Fue el usuario alesx.mp3 de Instagram el cual narró a través de sus historias de Instagram cómo aventó el peluche. El le escribió al popular personaje: “Mex Tour 2022: México, Brasil, Colombia, Chile, Argentina” y mencionó: “No se preocupen banda, ya pedí las fechas para LATAM”.

Al reverso del peluche se anotaron los países en los que se espera la banda realice una gira (Fotos: Instagram/@alesx.mp3)

También grabó cuando Gerard Way recogió el peluche, al verlo Way preguntó: “¿Es esto un Coronel Sanders?” Y el cantante afirmó que era un caballero en un “traje blanco muy fino”. A lo que el público gritó: “No, es el Doctor Simi”. Después prosiguió a grabar partes del concierto donde se podía observar al público cantando a todo pulmón.

Tras la posible confirmación de que la banda, querida por muchos, visitaría el país, los cibernautas no pudieron dejar pasar la oportunidad para exigirle a Corona Capital que soltara ya el cartel, pues les emocionó bastante el hecho de poder recordar sus épocas de adolescentes, las cuales incluyen a bandas como My Chemical Romance.

“Te amo persona random que le aventó un Dr. Simi y así confirmar que vendrán a México”, escribió el usuario MariMagic95 en Twitter. “Gerard Way con un Dr. Simi diciendo que si le va caer a México es todo lo que necesitaba hoy” comentó el usuario ErnestoesValdez.

My Chemical Romance es una de las bandas más esperadas para el Corona Capital 2022 (Fotos: Gettyimages)

Los fans calificaron la acción de enterarse sobre la visita de la banda por medio de un Doctor Simi como épica. A pesar de las peticiones de saber sobre el cartel oficial del festival, la cuenta aún no ha comentado nada al respecto. Los cibernautas enloquecieron cuando esta cambió su foto de perfil, pues eso indicaría que la fecha se encuentra próxima.

Hay personas alrededor del mundo que suelen aventar regalos, flores, carteles, etc a sus artistas o bandas favoritas mientras se encuentran en el escenario; sin embargo, en México se ha viralizado la acción de aventar un peluche del Doctor Simi, personaje que sin duda es muy popular en el país.

La respuesta de Gerard indicaría que regresarán a México (Fotos: Gettyimages)

Cabe destacar que la primera vez que se registró este evento fue durante el Corona Capital del pasado 2021, cuando la cantante Aurora subió al escenario y alguien del público le hizo llegar un peluche del personaje representativo de una farmacia mexicana. Aurora recogió y abrazó al peluche, causando furor entre los espectadores; después este video se viralizó en redes y hasta se convirtió en meme.

Otros de los famosos que han tenido este peluche en sus manos han sido: Coldplay, Maroon 5, The Killers, The Strokes, Gorillaz, King Gizzard & The Lizard Wizard, Mac DeMarco, Interpol, Oliver Tree y CHVRCHES.

