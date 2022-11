“Aftershow parties” del Corona Capital 2022: todo sobre los eventos para trasnochar después del festival

(Foto: Instagram/@coronacapital)

Este 18 de noviembre comienza el Corona Capital 2022 con sede en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México y contará con grandes artistas como Miley Cyrus, My Chemical Romance, Paramore y Arctic Monkeys. Sin embargo, aunque el festival masivo durará tres días, para aquellos intrépidos que quieran disfrutar una experiencia más intensa podrán acudir a algunas fiestas posteriores al evento en sus respectivas fechas.

IDLES Aftershow Party

La banda británica- irlandesa IDLES se presentará el próximo domingo 20 de noviembre a las 8:20 de la noche en el escenario Corona para compartir con los asistentes algunos de sus más grandes éxitos.

Pero, después de su participación, los artistas inaugurarán la IDLES Aftershow Party en el Foro Supremo de la Ciudad de México ubicado en la Colonia Doctores.

(Cortesía)

Esta espectacular fiesta iniciará desde las 21:00 horas y finalizará hasta las 4:00 am del día siguiente y además de contar con la presencia de IDLES , tendrá un DJ SET que pondrá a bailar y disfrutar a todos los presentes durante varias horas.

Los boletos pueden adquirirse en este link y el precio es de 500 pesos más los cargos por servicio.

Emo Nite

Emo Nite es uno de los eventos más esperados por algunos asiduos a la música, pues no se trata de un concierto o un DJ SEt, sino de una “comunidad que parte de la idea de compartir un espacio para celebrar la diversidad, la catarsis emocional y la expresión auténtica de los sentimientos”.

De esta forma, este evento para los amantes del punk-rock llegará a México el próximo 18 y 19 de noviembre y es considerado el after oficial del Corona Capital.

(Cortesía)

Las entradas pueden conseguirse en Ticketmaster, el precio está en 600 pesos más cargo por servicio y también se realizará en el Foro Supremo a partir de las 23:00 horas.

El proyecto que hace muchos años inició como una simple fiesta en donde Morgan Freed y T.J. Petracca sólo querían poner la música que les gustaba escaló a tal nivel que en algunos de sus eventos han contado con artistas de talla internacional como Travis Barker, Avril Lavinge, entre muchos otros.

Por lo que no debería sorprender a los asistentes si algunas figuras del lineup del Corona 2022 o famosos de gran talla aparecieran inesperadamente.

Cómo será el Corona Capital 2022

El esperado evento que reunirá a más de 90 bandas y cantantes se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. En el recinto habrá cinco escenarios: El Corona (principal), el Vans, el Corona agua rifada, Viva Tent y Bosque.

Horarios de la presentación de My Chemical Romance en el Corona Capital 2022. (Twitter @CoronaCapital)

Los primeros shows comenzarán a partir de las 14:30 y los últimos concluirán hacia las 00:30 horas, a excepción del concierto de My Chemical Romance, el cual comenzará a las 11:30 del viernes 18 y concluirá hasta las 01:10 de la madrugada del sábado 19.

Algunos de los invitados de honor son Paramore, My Chemical Romance, Lil Nas X y Arctic Monkeys, Yeah yeah yeahs, Jamie XX, Liam Gallagher, Miley Cirus, Foals, Brian Wilson, Marina, Cuco, The Kooks, The 1975, Viagra Boys y Run The Jewels.

