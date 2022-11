Dónde ver gratis los conciertos más esperados del Corona Capital 2022

(Foto: Instagram/@coronacapital)

El 2022 está a punto de terminar, pero los festivales musicales continúan. Desde el viernes 18 hasta el domingo 20 noviembre se llevará a cabo una edición más del Corona Capital en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En esta ocasión, estrellas internacionales como Miley Cyrus, My Chemical Romance, Paramore y Arctic Monkeys deleitarán a sus fans con sus éxitos, pero lamentablemente no todos podrán asistir al evento en vivo.

Sin embargo, todavía hay esperanza para quienes no tienen entradas, pues gracias a una conocida plataforma de videos podrán disfrutar de los conciertos más esperados del evento musical. Se trata de TikTok, una aplicación que ganó popularidad entre los internautas durante la pandemia de COVID-19 y que esta vez trabajará de la mano con los organizadores para premiar a sus usuarios.

También se podrá disfrutar la presentación de "White Lies" antes de My Chemical Romance. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Las transmisiones comenzarán el mismo viernes 18 de noviembre en punto de las 23:30 horas centro de México con la presentación estelar de My Chemical Romance en el escenario Corona. La banda australiana desató euforia entre sus fans en cuanto pisó tierras aztecas previo a su presentación y, según varios internautas, Teenagers, Helena y Welcome to the Black Parade no pueden faltar en su setlist.

Además, TikTok también transmitirá los shows de White Lies y Cuco a las 21: 10 horas y 21:40 horas respectivamente.

Varios usuarios de redes sociales que asistieran el evento mostraron los peluches de Dr. Simi que personalizaron como sus estrellas favoritas. (Fotos:Gettyimages)

La emisión continuará un día después con el regreso triunfal de Paramore, la reconocida agrupación estadounidense que a principios de noviembre recibió su primer peluche de Dr. Simi durante un concierto que ofrecieron en Toronto, Canadá. Su espectáculo en el Autódromo Hermanos Rodríguez iniciará en a las 21:10 horas.

Pero eso no es todo, el mismo sábado se transmitirá la presentación de Yeah Yeah Yeahs a las 20:10 horas y Bob Moses en cuanto den las 19:10 horas.

Así reaccionó Hayley al recibir el peluche. (Captura TikTok)

Finalmente, el domingo 20 de noviembre -día en que comenzará el Mundial Qatar 2022- los usuarios de TikTok podrán gozar de las presentaciones estelares de The 1975 a las 22:40 horas, Madeon en punto de las 22:30 horas y Mo en cuanto suenen las 19:10 horas.

Para acceder a todos los conciertos vía TikTok solo basta con entrar a la aplicación y buscar el @coronacapitalmx en la hora específica.

(Foto: Instagram/@coronacapital)

Horarios del Corona Capital por día

En esta ocasión el festival musical contará con cinco escenarios: Corona, Vans, Corona Agua Rifada, Viva Tent y Bosque. Los primeros shows comenzarán a partir de las 14:30 y los últimos concluirán hacia las 00:30 horas, a excepción del concierto de My Chemical Romance, el cual comenzará a las 11:30 del viernes 18 y concluirá hasta las 01:10 de la madrugada del sábado 19.

Estos son los horarios del viernes 18 de de noviembre:

(Foto: Instagram/@coronacapital)

Estos son los horarios del sábado 19 de noviembre:

(Foto: Instagram/@coronacapital)

Estos son los horarios del domingo 20 de noviembre:

(Foto: Instagram/@coronacapital)

Los invitados de honor para la edición 2022 son: Paramore, My Chemical Romance, Lil Nas X, Arctic Monkeys, Yeah yeah yeahs, Jamie XX, Liam Gallagher, Miley Cirus, Foals, Brian Wilson, Marina ,Cuco, The Kooks, The 1975, Viagra Boys, Run The Jewels, entre otros.

Regresa seguro a casa

La demanda de transporte público aumentará debido a la cantidad de personas que asistirán al evento, por eso motivo, el Gobierno de la Ciudad de México informó que se llevará a cabo el plan “Regresa Seguro a Casa” y pondrá a disposición 10 rutas especiales de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que llevarán a estaciones del Metro y Metrobús.

