México

Ramón Ayala llora y elude a la prensa en conferencia sobre demanda por supuesta agresión sexual

El “Rey del Acordeón” y su hijo, Ramón Ayala Jr., enfrentan un proceso civil por exmúsicos de su agrupación por presunto acoso sexual, hostigamiento y abuso de poder

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Primer plano de Ramón Ayala con un sombrero marrón, bigote, tocando un acordeón blanco personalizado en un escenario con un micrófono
Ramón Ayala, líder de Los Bravos del Norte, interpreta su música con el acordeón en el escenario, llevando su emblemático estilo norteño al público. (Ramón Ayala: Instagram)

Ramón Ayala atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida personal y profesional. El llamado “Rey del Acordeón” apareció visiblemente afectado durante una conferencia de prensa realizada en Texas, donde su equipo legal respondió públicamente a la demanda civil presentada por exmúsicos de su agrupación contra su hijo, Ramón Ayala Jr., por presunto acoso sexual, hostigamiento y abuso de poder.

Ramón Ayala elude a la prensa

Aunque el intérprete acudió al encuentro con medios, evitó emitir declaraciones directas sobre el proceso judicial. Sin embargo, de acuerdo con comentarios realizados en el programa Ventaneando, el cantante rompió en llanto durante la conferencia debido al impacto emocional que enfrenta su familia.

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“Obviamente, él la está pasando mal, pues llora por la situación en la que está su hijo”, señalaron los conductores del programa al abordar el caso.

La conferencia tuvo lugar luego de que cuatro exintegrantes de Ramón Ayala y sus Bravos del Norte interpusieran una demanda civil en Estados Unidos contra Ramón Ayala Jr., a quien acusan de presuntas agresiones sexuales, conductas inapropiadas durante giras y persecución laboral.

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Los denunciantes también incluyeron a Ramón Ayala dentro del proceso por una supuesta omisión frente a las denuncias internas.

En una rueda de prensa, Ramón Ayala con sombrero de vaquero y sus abogados en trajes, uno de ellos hablando por un micrófono, con un fondo oscuro
Ramón Ayala lloró durante una rueda de prensa para abordar una demanda por presunta agresión sexual contra su hijo en Estados Unidos. (Captura de pantalla: YouTube / Telemundo)

Defensa de Ramón Ayala acusa intento de extorsión

Durante la conferencia, el abogado Ray Thomas, representante legal del cantante, aseguró que las acusaciones forman parte de un presunto intento de extorsión económica.

“Déjenme darles el contexto de lo que realmente trata todo esto: el intento de extorsión de Toby Buzbee contra don Ramón Ayala”, declaró el litigante ante medios de comunicación.

La defensa también argumentó que la convivencia entre músicos durante las giras se desarrollaba en un ambiente de bromas y dinámica relajada, incluso comparando la convivencia dentro del autobús con el programa Jackass.

Imagen en pantalla dividida. Arriba, una figura parcialmente visible y borrosa en el interior de un yate. Abajo, Crystal del Tore hablando, con blusa crema y cabello oscuro
Crystal del Tore, con cabello oscuro y blusa clara, aparece en pantalla dividida discutiendo la demanda por presunto asalto sexual contra Ramón Ayala Jr. en Estados Unidos. (Al rojo vivo / YouTube)

Así comenzó la demanda contra Ramón Ayala y su hijo

El caso salió a la luz en febrero de 2026, cuando un exempleado identificado legalmente como John Doe presentó una demanda en el condado de Hidalgo, Texas. El denunciante, quien trabajó como fotógrafo y videasta durante la gira de la agrupación en Estados Unidos, acusó a Ramón Ayala Jr. de múltiples abusos ocurridos entre 2024 y 2025.

La abogada Crystal de Toro declaró entonces al programa Al Rojo Vivo que buscan una reparación económica superior a los 25 millones de dólares.

En medio del proceso, Ramón Ayala difundió previamente un comunicado en redes sociales donde aseguró que “la verdad saldrá a la luz a través del debido proceso legal”, además de acusar a algunos sectores de intentar construir una narrativa negativa contra su familia.

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