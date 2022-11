Los integrantes de My Chemical Romance ya están en México para el Corona Capital

La banda MCR estuvo durante más de seis años separada (Foto: TikTok/@zuriicreew1 e Instagram/@coronacapital)

A pocos días de que se lleve a cabo el Corona Capital, la banda My Chemical Romance ya se encuentra en México, las primeras imágenes de los integrantes de esta banda se hicieron virales rápidamente en TikTok.

Fue el usuario @zuriicreew la que compartió una grabación de la llegada de Frank Iero, Gerard Way, Mikey Way, Ray Toro y Bob Bryar a la capital del país. Cabe señalar que los intérpetes de Teenagers son uno de los shows más esperados de todo el cartel del Corona Capital.

En la grabación, un grupo de fans se reunió para ver la llegada de los músicos de rock, incluso se pudo escuchar a una de sus admiradoras gritar “Te amo”, por su parte, los ídolos de toda una generación se mostraron tímidos y esbozaron leves sonrisas. “Oficialmente My Chemical Romance está en México”, se pudo leer en el video.

Este festival de música se llevará a cabo el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.

La presentación de My Chemical Romance es la única que terminará después del cambio de día, pues esta previsto que salgan al escenario principal a las 23:30 del viernes 18 y concluyan su presentación hasta la 01:10 de la madrugada del sábado 19.

Después de que comenzara a difundirse la grabación de los integrantes de MCR llegando a su hotel, el nombre de esta banda se convirtió en tendencia de Twitter, algunos de los comentarios que pudieron leerse fueron: “Ya está Gerard bebé Way respirando el mismo aire contaminado que yo”, “Ya casi viernes de My Chemical Romance” “Por fin veré a mis chiquitos” y “La comunidad emo otra vez ganó”.

Aunque no se sabe cuál es el hotel donde están hospedados los integrantes de la banda, podrían estar en algún alojamiento de la alcaldía Miguel Hidalgo, de acuerdo con rumores.

Los y las fans de MCR esperaron el reencuentro de la banda desde 2014, por lo que su confirmación para el cartel del Corona Capital despertó toda clase de emociones, la expectativa por su presentación es tan grande, que en redes sociales ya se filró la supuesta lista de canciones que interpretarán.

Este sería el setlist que MCR tiene preparado para sus fans:

-The Foundations of Decay

-Sister to Sleep

-I´m Not Okay (I Promise)

-SING

-Our Lady of Sorrows

-Skylines and Turnstiles

-Heaven Help Us

-Planetary (GO!)

-Teenagers

Yo viendo a My Chemical Romance el viernes, cumpliendo mi sueño adolescente🖤 pic.twitter.com/EP5339iN4g — Elenano💀 (@ElenaaJz) November 16, 2022

-I Don´t Love You

-Helena

-Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)

-Mama

-Cancer

-Welcome to the Black Parade

-Famous Last Words

-The Kids From Yesterday

-Fake Your Death

-Vampires Will Never Hurt You

Muchas personas comenzaron a difundir el video en el que se les vio llegando a la CDMX (Fotos: Twitter @Spotify)

Ya sea por falta de tiempo, dinero o fracaso al conseguir los boletos para el festival, mucha gente se quedó sin entradas, pero eso no significa que no puedan disfrutar del show, ya que la plataforma TikTok transmitirá en vivo las presentaciones de algunas bandas y artistas.

Será a través de la cuenta oficial de TikTok en Español (@tiktok_español) en que se podrán disfrutar de los conciertos y otros detalles del Corona Capital, tales como el backstage o meet and greets. El viernes se podrá ver a My Chemical Romance y White Lies; el sábado serán Moses, Paramore y los Yeah Yeah Yeahs mientras que el domingo se verá a The 1975, Madeon y Mø, entre otros.

MCR es una banda que por su forma de vestir, sus letras y la época se convirtió en un referente de la estética usada por la tribu urbana “emo”.

