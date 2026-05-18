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Efraín Juárez manda mensaje a sus detractores tras conseguir el pase a la gran final del Clausura 2026 con Pumas

Apenas en su segundo torneo al mando, el entrenador mexicano condujo al conjunto auriazul hasta una final

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Efraín Juárez consiguió su pase a la final con Pumas en su segundo torneo como entrenador auriazul (REUTERS)
Efraín Juárez consiguió su pase a la final con Pumas en su segundo torneo como entrenador auriazul (REUTERS)

De la mano de Efraín Juárez, los Pumas de la UNAM lograron su clasificación a la gran final del Torneo Clausura 2026 tras vencer al Pachuca el día de ayer en el Estadio Olímpico Universitario.

El cuadro auriazul se impuso en su casa y con su afición gracias a la anotación que hizo Jordan Carrillo Rodríguez de tiro libre. Con este tanto, los universitarios consiguieron empatar el marcador global 1 a 1, lo que les permitió pasar gracias a la posición en la tabla.

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Apenas en su segundo torneo al mando, el entrenador mexicano condujo al conjunto auriazul hasta una final

Efraín Juárez agradece a sus detractores

Efraín Juárez sostuvo que los momentos de mayor adversidad exigen carácter, tanto en lo personal como en lo profesional. Tras asegurar el pase a la final con Pumas, el técnico señaló que, pese a las críticas sobre su desempeño, el equipo encontró fortaleza en los momentos complicados y ahora celebra los resultados obtenidos.

“Cuando todo está en contra, es cuando más tienes que sacar el carácter, hoy todo es felicidad, hoy todo está bien, hoy dirán lo que tengan que decir que soy como técnico, bueno, malo, regular, pero en esos momentos es cuando muestras el carácter, no solo como entrenador, como persona. Se habla tanto de afuera. Agradecerle mucho a esos opositores que eran gasolina para nosotros. De verdad se lo digo de corazón, siéntanse parte de este proceso, de este camino, de este proyecto, porque sí eran parte importante de nosotros”, comentó el entrenador.

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Juárez agradeció de manera directa a quienes dudaron de su trabajo y reconoció que las voces opositoras sirvieron como motivación para el plantel. El entrenador también invitó a sus detractores a sentirse parte del proceso y del proyecto, al asegurar que su postura crítica funcionó como “gasolina” para impulsar al equipo rumbo a la final.

Soccer Football - Liga MX - Semi Final - Second Leg - Pumas UNAM v Pachuca - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 17, 2026 Pumas UNAM coach Efrain Juarez REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - Liga MX - Semi Final - Second Leg - Pumas UNAM v Pachuca - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 17, 2026 Pumas UNAM coach Efrain Juarez REUTERS/Henry Romero

Pumas vs Cruz Azul: una final por la historia

El cuadro del Pedregal disputará la Gran Final del Clausura 2026 frente a Cruz Azul, conjunto que accedió al duelo decisivo tras imponerse 4-3 a Chivas en el marcador global.

El enfrentamiento ha despertado amplias expectativas, no solo por tratarse de dos de los cuatro equipos considerados “grandes” del futbol mexicano, sino también por su rendimiento en la tabla general: los auriazules terminaron en la cima con 34 puntos y los cementeros en la tercera posición.

Cruz Azul venció a Chivas y se convirtió en el primer finalista del Clausura 2026 (Pavel Alcaraz / EMX ImageStudio Sport)
Cruz Azul venció a Chivas y se convirtió en el primer finalista del Clausura 2026 (Pavel Alcaraz / EMX ImageStudio Sport)

Además, después de más de una década, la final reunirá nuevamente a dos estrategas mexicanos. Joel Huiquí y Efraín Juárez serán protagonistas de una Final de Liga MX entre técnicos nacionales, un hecho que no se repetía desde el Clausura 2013, cuando Miguel Herrera y Memo Vázquez se enfrentaron en la serie decisiva entre América y Cruz Azul.

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