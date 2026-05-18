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Alexis Ayala explota contra las críticas tras su divorcio de Cinthia Aparicio

Entre rumores y críticas, pidió respeto para ambos y defendió la manera en que decidió contar su separación

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Alexis Ayala pone fin a especulaciones sobre su divorcio con Cinthia Aparicio y exige respeto a su vida privada. - (Instagram: Alexis Ayala)
Alexis Ayala pone fin a especulaciones sobre su divorcio con Cinthia Aparicio y exige respeto a su vida privada. - (Instagram: Alexis Ayala)

El reciente divorcio de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio sigue dando de qué hablar, pero ahora fue el propio actor quien decidió poner un alto a las especulaciones. Durante un encuentro con medios, Ayala dejó claro que no piensa alimentar versiones ajenas ni convertir su vida privada en un espectáculo permanente.

Molesto por la atención que recibió el tema, el actor cuestionó la manera en que muchas veces la prensa se acerca a los famosos. “¿Cuándo es cuando realmente se nos acercan ustedes? Pues no cuando vamos a estrenar algo… o cuando hay un chisme”, expresó frente a las cámaras, dejando ver su incomodidad por el enfoque mediático hacia su separación.

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Ayala insistió en que la noticia ya había sido dada con honestidad y que no tenía intención de seguir profundizando en detalles íntimos. También negó haber lucrado con su divorcio y sostuvo que siempre ha procurado cuidar la narrativa de su vida personal para evitar dañar a terceros.

Un divorcio sin guerra pública

(Instagram: @cinthiaparicio)
El actor rechaza convertir su separación en espectáculo y critica el enfoque mediático hacia las noticias de famosos. - (Instagram: @cinthiaparicio)

El actor confirmó recientemente el fin de su matrimonio con Aparicio después de más de dos años casados y cinco de relación. Según explicó, las agendas de trabajo y la distancia provocada por distintos compromisos laborales terminaron afectando la convivencia entre ambos.

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Pese al rompimiento, Ayala aseguró que entre ellos permanece el respeto. “Las cosas empiezan, las cosas terminan”, dijo con serenidad al hablar de esta nueva etapa. Además, destacó que ambos continuarán colaborando profesionalmente en proyectos ya pactados.

Lejos de cualquier escándalo, el intérprete recalcó que no busca atacar a su exesposa ni responsabilizarla de la ruptura. Incluso reconoció que todavía valora profundamente lo que compartieron durante su relación.

El cambio de imagen que encendió las redes

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se comprometieron
Ayala aclara en redes sociales que no busca atacar a Cinthia Aparicio y apuesta por una reflexión respetuosa sobre su nueva etapa. - (Foto: Instagram/@alexisayala)

Tras anunciar el divorcio, Ayala apareció en redes sociales con una imagen renovada. El actor oscureció su cabello y mostró una barba más definida, algo que sus seguidores interpretaron como una transformación personal después de la separación.

Las reacciones no tardaron en dividirse. Mientras algunos celebraron el cambio y lo calificaron como una etapa de madurez, otros cuestionaron sus publicaciones y la frase que escribió en X: “Madurez es contar la historia completa”.

Ante las críticas, Ayala aclaró que no pretende exponer a Aparicio ni abrir una batalla pública. Por el contrario, aseguró que busca reflexionar sobre lo vivido y defender el respeto mutuo, incluso después del final de una historia de amor.

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