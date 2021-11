Sandra Echeverría reveló que ha sido discriminada en la industria musical

La actriz señaló que su trayectoria como actriz la ha motivado a seguir insistiendo en el ámbito musical (Foto: EFE/Armando Arorizo/Archivo)

La actriz y cantante Sandra Echeverría lanzó fuertes críticas a la industria musical, en especial hacía el regional mexicano, pues señaló que ha sido discriminada por no formar parte de dos de las familias más importantes en dicho género, las cuales son la Dinastía Fernández y la Aguilar.

La protagonista de La Usurpadora reveló lo complicado que ha sido el despegar su carrera musical, asimismo tachó a la industria de machista, pues según sus declaraciones “es un medio para hombres”.

En entrevista con el programa matutino Venga la Alegría, Sandra Echeverría denunció que ha sido discriminada por no pertenecer a alguna de las familias más importantes del regional mexicano.

Vicente Fernández se galardonó como uno de los ganadores de la última entrega de los Latin Grammy (Foto: EFE/Francisco Guasco)

“Y luego me dicen ‘es que tú no eres Fernández, tú no eres Aguilar, ¿entonces por qué quieres cantar ranchero?’, y yo digo ‘bueno, no tengo que justificarlo, soy mexicana’. Sí ha sido complicado porque la gente me dice ‘pero ¿tú por qué?, pero si no vienes del rancho’”, comentó la actriz.

Asimismo habló de su experiencia dentro del género y las escasas oportunidades que se les dan a las mujeres de presentarse en festivales del regional mexicano.

“Es un medio para hombres yo creo que totalmente, yo ahora que estoy viviendo la música regional mexicana de repente voy a festivales de música en donde no hay una sola mujer, o de repente estoy yo y alguien más por ahí, pero es un género que está súper, súper dominado por el hombre”, externó Echeverría.

Pepe Aguilar ha impulsado la carrera musical de sus hijos (Foto: Instagram @pepeaguilar_oficial)

Pero, a pesar de ello, Sandra Echeverría aseguró que seguirá insistiendo, pues afirmó que ella no quiere dedicarse a las baladas pop, como se lo han recomendado, ya que es muy fan del genero desde su infancia

“Siempre canté ranchero, me han visto en baladas porque como siempre me quisieron meter hacia el pop, porque me veían perfil de no ranchera, pero la verdad es que canto rancheras desde que tengo 9 años, amo la música regional mexicana, la quiero defender hasta el final”, reveló.

Sandra Echeverría finalizó su intervención contando que más allá de desanimarla, esta situación la ha motivado a esforzarse al doble y a valorar su trayectoria como actriz.

“Entonces nos toca doblemente estar tocando puertas y ser necios, y estar demostrando, lo cual de repente es bastante pesado. Yo decía el otro día, tengo una trayectoria de 20 años y sigo teniendo que demostrar, y sigo teniendo que pasar obstáculos, y tengo tanta pasión por la música que no me importa y aquí estoy picando piedra y empezando de cero”, mencionó.

Su disco debut salió en 2019 (Foto: Instagram)

El disco debut de la actriz salió en 2019 y lleva el título de Instinto, el cual consta de 10 canciones. La más popular de ellas es Instinto Animal, la cual cuenta con 2 millones de reproducciones en YouTube. Su más reciente material lleva por titulo No Te Dejes Engañar, en este tema Echeverría deja ver su amor por el regional mexicano.

Cabe mencionar que el pasado 18 de noviembre se llevaron a cabo los premios Latin Grammys, donde Grupo Palomo y Los Dos Carnales se galardonaron como los triunfadores de la categoría Mejor Álbum de Música Norteña. Por su parte, Grupo Firme y su disco Nos divertimos logrando lo imposible se posicionaron como los triunfadores en Mejor Álbum de Música Banda. Mientras que Vicente Fernández ganó el premio a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi.

