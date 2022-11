Daniel Bisogno salió en defensa de Platanito tras controversial chiste sobre Debanhi Escobar

Para el conductor de 'Ventaneando', las bromas del payaso no ameritan una sanción legal (Foto: Instagram)

Hace unos días el comediante Sergio Verduzco, concocido como Platanito, causó revuelo en las redes sociales debido a un desafortunado “chiste” que fue condenado por la opinión pública.

Y es que el payaso, durante una presentación en vivo, mencionó a la joven Debhani Escobar, quien fue víctima de feminicido el pasado mes de abril y cuyo cuerpo fue hallado en una cisterna de hotel en el estado de Nuevo León.

De acuerdo con un video que se difundió en Tik Tok, el comediante creyó que sería gracioso ligar el desafortunado deceso de la joven de 18 años con la escasez de agua que se sufre en los municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey.

“Imagínate ahorita, un, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna, no mam*s”, dijo, mientras se escucha a una mujer que está cerca de quien graba decir: “Ay, noo, noo”, y al fondo la risa del acompañante del “comediante”.

“Güey, ¿De dónde era Debanhi?”, continuó preguntando en su sketch. “De Monterrey”, le responden las personas del público. “¿Cómo murió?”, preguntó nuevamente el sujeto vestido de payaso con peluca color magenta.

Entre el silencio de los espectadores continúo: " [Murió] ahogada, en Monterrey donde no hay agua no manches”, finalizó su chiste, mientras su compañero del escenario se río y se escucharon otras risas entre el público. No obstante, al saber que su rutina estaba siendo irrespetuosa, agregó: “Chingu* su madre el que lo suba mañana”.

Platanito se burló del feminicidio de Debanhi Escobar, de 18 años de edad, que fue encontrada sin vida el pasado abril dentro de la cisterna del motel Nueva Castilla en Monterrey, Nuevo León (Foto: Facebook)

Inmediatamente el “humor” de Platanito fue objeto de críticas en las redes sociales, donde lo tacharon de indolente, cruel y falto de empatía.

El tema —incluso— llegó a oídos de los padres de Debanhi, quienes condenaron el hecho y anunciaron que van a proceder legalmente contra Sergio Verduzco.

Y es que mediante un video emitido la noche del 13 de noviembre, Mario Escobar y Dolores Bazaldú expresaron su molestia respecto a los dichos del comediante mexicano.

En 2009, el payaso incurrió en un tropiezo similar, cuando hizo mofa del incendio en la guardería ABC, donde varios bebés perdieron la vida (Foto: Archivo)

“Estoy segura que él hace su show y lucra con el dolor de las personas que hemos pasado por esta situación, yo creo que no es correcto, no se ha puesto en los zapatos de los padres. Si estuviera en nuestro lugar, yo creo que le molestaría igual, debe tener respeto, debe tener otro contexto para hacer su show y respetar a las personas que ya no tienen vida”, comentó la madre de Debanhi.

Al respectó, los padres llamaron a la población a no seguir este tipo de contenido; a la par, aseguraron que no es la primera vez que el comediante hace burla de tragedias, pues en una de sus presentaciones en público, anteriormente realizó “bromas” respecto a los 49 niños que murieron en 2009 por el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.

“Son cosas muy delicadas, sigue habiendo feminicidios, sigue habiendo desaparecidos, las fiscalías nos siguen mintiendo, en Nuevo León, en Morelos (...) siguen jugando con los dolores ajenos de la gente”, sentenció Mario Escobar.

Los padres de Debanhi, al igual que cientos de usuarios de redes sociales, mostraron su indignación por la rutina cómica de Verduzco (Foto:Especial/Padres de Debanhi respecto a los comentario de Platanito)

Sin embargo, existen algunas personas que consideran que el acto de Verduzco no amerita algun tipo de sanción legal, tal es el caso del conductor Daniel Bisogno, quien “salió en defensa” del payaso.

Fu en la reciente emisión de Ventanenando donde Bisogno reaccionó al escándalo y se dijo partidiario de este tipo de comedia. “Yo estoy a favor del humor negro, creo que no es el tiempo ni la forma, pero no podemos matar el humor”, dijo al aire.

Y aunque aseguró desaprobar las acciones de Verduzco, el colaborador de Pati Chapoy consideró que no amerita una sanción: “Claro que está totalmente equivocado lo que hizo Platanito, pero no puedes actuar legalmente contra algo como esto”, finalizó el polémico presentador.

