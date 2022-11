Yuri pidió que sus detractores “soporten” ante supuestas críticas contra la comunidad LGTB+

Pese a las fuertes críticas Yuri continúa hablando sobre el tema (Foto: Getty Images)

Yuri continúa envuelta en el escándalo por unas declaraciones que supuestamente habría lanzado en contra de la comunidad LGTB+ en los últimos años y, aunque en reiteradas ocasiones ha asegurado que respeta a todas las personas por igual, sigue siendo considerada como una artista “no grata” por la diversidad. De hecho, este supuesto rechazo habría salido a relucir durante un reciente show que ofreció en la Ciudad de México, pues muchos aseguraron que no llenó la Arena CDMX.

Después de su controversial presentación -que pospuso durante aproximadamente medio año porque supuestamente no estaba vendiendo boletos- concedió una entrevista para Ventaneando desde su camerino, donde fue cuestionada sobre todo el hate que habría recaído en su contra por las especulaciones. Sin profundizar en detalles, la intérprete de La Maldita Primavera y Detrás De Mi Ventana arremetió contra sus detractores con un término común entre la comunidad LGTB+.

Yuri no habría llenado su concierto en la CDMX como fotos y videos la exhibieron en redes sociales (Fotos: Getty Images/ Twitter/@paulina-dayz)

Siempre los adversarios, que no son muchos gracias a Dios, quieren ver mi fracaso, pero lo que ellos no saben es que yo soy una hija de Dios y las hijas de Dios, dice la biblia, nunca seremos avergonzadas por nadie y bueno, ahora sí como dicen ellos, ¡soporten!

Como era de esperarse su contundente respuesta retumbó en redes sociales, en especial entre personas de la comunidad LGTB+, pues consideraron que no fue apropiado que usara un modismo que usualmente utilizan para expresar que no les importa qué piensen los demás. No obstante, muchos otros la respaldaron exaltando su espectacular calidad vocal y pidieron que ya no sea criticada.

“No, Yuri usó el ‘soporten’, ya no lo puedo usar”. “Not Yuri la homofóbica diciendo soporten”. “Que Yuri la menos haya usado la frase no quiere decir que haya quedado sepultada. soporten”. “Que barbaridad esta gente envidiosa!! Mejor ignorarlos! No valen la pena!”. “Ustedes a diario atacan a @OficialYuri y ella solo les responde Soporten, ahora otra vez contra Yuri? Ya déjenla en paz”, tuitearon.

Con ello, la intérprete veracruzana trató de enfrentar nuevamente las críticas en su contra, pero aparentemente volvió a resultar contraproducente, pues varios usuarios mantienen su postura sobre ella. Cabe recordar que previo a su presentación en la Arena CDMX estuvo en el ojo del huracán por una publicación en Instagram que fue considerada como respuesta al hate por la manera en que habló sobre su éxito.

“Marilyn Monroe dijo un día… ‘El éxito hace que mucha gente te odie, me gustaría que no fuese así… Sería maravilloso disfrutar el éxito sin ver envidia en los ojos de los que te rodean’”, se lee en la publicación.

En ese momento sus seguidores aplaudieron su post por su cita y la fotografía que colocó, pues apareció luciendo un look inspirado en la icónica artista estadounidense. No obstante, muchos otros la criticaron por mencionar que la envidia y odio del que es “víctima” no provienen solamente de su éxito, también de sus opiniones sobre la comunidad LGTB+.

“Te odian por lo que sale de tu boca en ocasiones al hablar fomentando o incitando el odio a diversas comunidades”, “El odio que recibe no es por su éxito es por los dichos emitidos que asuma y se deje de hacer la desentendida”, “No digas mama*** Yuri, tu carrera está igual que tú, muerta”, escribieron.

(Captura de pantalla: YouTube/"Euforia" // Foto: Getty Images)

Gustavo Adolfo Infante explotó contra Yuri

Durante una emisión de De Primera Mano el polémico periodista de espectáculos se posicionó en contra de la cantante por su postura sobre la comunidad LGT+.

“Lastimó a un sector poblacional que se la jugaron con ella, que la hicieron grande otra vez, que la volvieron a poner en un pedestal, que la coronaron, que gastaron su dinero en entrar a verla [...] por su cambio de religión no está de acuerdo con los matrimonios igualitarios, en que las parejas homoparentales adopten”, comenzó.

Yuri no es que esté muy preocupada por la comunidad gay, no le preocupa la comunidad LGTB+, le preocupa la lana que deja de ganar. No es que le interese mucho el matrimonio igualitario, que se casen, que tengan hijos, que tengan seguridad social, eso le vale, es la lana, el billete que entra en sus conciertos.

