Padrastro de las jóvenes que fallecieron rumbo a concierto de Zoé habría intentado rescatarlas: Testigo

Dos mujeres perdieron la vida tras caer en una coladera que no tenía tapa. (Fotos: Twitter/@tavojeda5)

El pasado 10 de noviembre Esmeralda y Sofía, dos hermanas que se dirigían al concierto que Zoé daría en el Palacio de los Deportes, fallecieron al caer en una coladera destapada a las afueras de la estación del Metro Velódromo, en la alcaldía Iztacalco. Ante esto, un testigo aseguró que el padrastro de las víctimas habría intentado rescatarlas.

Fue a través de Milenio Televisión donde un vendedor de dulces ambulantes que supuestamente presenció los hechos mencionó que después del accidente, el familiar de las mujeres ingresó a la coladera para tratar de salvarlas.

“Se metió un señor de azul, yo no sabía que era el padrastro. Al señor lo amarramos, sacó desperdicio de llanta que estaba a dentro”, comenzó a decir.

En este sentido, el hombre mencionó que dentro de aquella labor de rescate, el aparente padrastro habría conseguido localizar a las jóvenes, sin embargo, debido a ciertas sustancias que liberan las coladeras, el hombre tuvo que desistir.

(Foto: Twitter/@iztacalconews y @HalconOnce)

“Como es puro gas, el señor casi se desvanece (...) gritó: ‘Sáquenme’ estiró sus manos, logramos agarrarlo y salió, estaba intoxicado. Había puro gas, a pesar de que tenía tres cubrebocas no lo soportó y el señor saliendo se desvaneció, se sintió mal, se sintió impotente porque no pudo sacar a las personas. Yo no sabía que era su padrastro”, comentó ante las cámaras.

De acuerdo a los reportes extraoficiales con los que se cuentan hasta el momento, supuestamente el padrastro de las adolescentes las estaba acompañando, pero ninguno de los tres pudo advertir el registro de aguas negras que estaba abierto, ya que el lugar no cuenta con alumbrado público suficiente.

Fue alrededor de las 20:30 cuando una de ellas cayó a la coladera, de inmediato su hermana intentó rescatarla, pero también terminó dentro del registro.

Después del accidente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció que comenzó con las indagatorias del caso para poder esclarecer los hechos.

La Fiscalía CDMX informa que se inició una carpeta de investigación luego de la muerte de dos jóvenes en la alcaldía Iztacalco. Personal de atención a víctimas proporciona atención multidisciplinaria a la familia de las adolescentes. — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 11, 2022

Horas después de que trascendieran los lamentables acontecimientos, León Larregui se pronunció desde sus redes sociales y lamentó la situación.

“Muero de tristeza desde anoche después de enterarme de esta tragedia, mi más profundo y sentido pésame a las familias de Sofia y Esmeralda, y demandamos de las autoridades responsables acciones que eviten este tipo de irreparables desgracias. Las honraremos esta noche!! LF”, escribió el cantante desde su cuenta de Twitter.

Zoé. (Foto: @zoetheband)

Así, durante la noche del viernes pasado, la banda -quien dio otra presentación en el Palacio de los Deportes, dedicó el concierto a las hermanas.

“Rocanlovers, estamos profundamente consternados y tristes por lo que paso ayer. Ofrecemos un muy sentido y respetuoso pésame a la familia de Sofia y de Esmeralda. Esperamos, exigimos más bien que las autoridades responsables se encarguen de esto y que no vuelva a ocurrir jamás”, pidió el vocalista y agregó:

Creo que podemos hacer un momento, no voy a decir un minuto, podemos hacer un momento de silencio por estas dos chicas... por lo que pasó ayer. Y este concierto está dedicado a Sofía y a Esmeralda, dondequiera que estén y a todas las mujeres de México.

