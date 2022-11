CDMX ya investiga muerte de jóvenes que iban a concierto de Zoé y cayeron en coladera

Las jóvenes iban cruzando hacia el Palacio de los Deportes (Foto: Twitter/@iztacalconews y @HalconOnce)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) anunció que está investigando el caso de las dos jóvenes que murieron el pasado 10 de noviembre tras caer a una coladera destapada en la alcaldía Iztacalco.

El suceso ocurrió mientras las mujeres de 16 y 23 años caminaban desde el metro Velódromo de la línea 9 hacia el Palacio de los Deportes, recinto donde se llevó a cabo el concierto de Zoé. Las hermanas iban bajando un puente peatonal que se encuentra en cruce de Viaducto y Añil.

A través de un tuit, el perfil oficial de la FGJ CDMX escribió lo siguiente:

“La Fiscalía CDMX informa que se inició una carpeta de investigación luego de la muerte de dos jóvenes en la alcaldía Iztacalco. Personal de atención a víctimas proporciona atención multidisciplinaria a la familia de las adolescentes.”

Horas antes, el alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, envió sus condolencias a los familiares de las mujeres que fallecieron: “Lamento profundamente la muerte de 2 jóvenes mujeres al caer en un registro abierto en vía primaria en @IztacalcoAl Abrazamos y acompañamos a la familia en tan doloroso momento y solicitamos a @FiscaliaCDMX investigue de manera pronta y expedita. Mis más sinceras condolencias”

“De haber sabido no les hubiera comprado sus boletos (...)Yo necesito verlas, saber qué les pasó, no me dejan pasar los policías en el retén, sólo quiero verlas. Por favor, son mis hijas”, dijo la mamá de las jóvenes en un video del reportero Jorge Becerril.

Aparentemente, el padre de las adolescentes las estaba acompañando, pero ninguno de los tres pudo advertir el registro de aguas negras que estaba abierto, ya que el lugar no cuenta con alumbrado público suficiente.

Fue alrededor de las 20:30 cuando una de ellas cayó a la coladera, de inmediato su hermana intentó rescatarla, pero también terminó dentro del registro. Supuestamente el padre de ambas habría tratado de ayudarlas a salir, pero lo lo logró, por lo que ambas murieron ahogadas.

Al lugar llegaron elementos de la policía capitalina, así como del cuerpo de Bomberos y peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), para iniciar con las investigaciones que permitan esclarecer lo que ocurrió con exactitud.

Este 11 de noviembre, día en que la banda Zoé también tendrá un concierto en el Palacio de los Deportes, el cantante León Larreguí lamentó lo sucedido con dos de sus fans y exigió justicia. En su tuit, aseguró que le rendirían homenaje a ambas jóvenes:

“Muero de tristeza desde anoche después de enterarme de esta tragedia, mi más profundo y sentido pésame a las familias de Sofia y Esmeralda, y demandamos de las autoridades responsables acciones que eviten este tipo de irreparables desgracias. Las honraremos esta noche!! LF”, escribió el cantante.

Ante el incidente fatal, usuarios en redes sociales mostraron su indignación debido a la falta de iluminación en el área, pues se advierte que ese pudo haber sido un factor clave en los hechos.

“Las calles de esta ciudad son intransitables para los peatones. Si no me atropellan, choco contra un árbol o debo bajarme al arroyo vehicular, me caigo en una pinche coladera”, “Lamentable. Me late que esa coladera destapada es obra se esos ladrones que se llevan las tapas para venderlas al fierro”, “Cómo es posible que caigan en una coladera? Ahí debe de intervenir la delegación o el gobierno de la cdmx. Eso no es un accidente es homicidio”, fueron algunos de los mensajes que circularon en las redes.

