El “hasta pronto” del Coloso: las Águilas y las Amazonas rompieron récord de asistencia en el Azteca

El Coloso se despedirá para estar listo para el Mundial de 2026 (Foto: Infobae México/Ximena Ochoa)

La noche del 11 de noviembre volvió a ocurrir historia en el Estadio Azteca, de nueva cuenta el balompié nacional se regocijo con récords en el Coloso de San Úrsula, pues 52 mil 654 personas se dieron cita para ver la final de ida de la Liga MX Femenil, misma que fue creada en 2017 y que poco a poco ha ido consolidándose como uno de los certámenes más competitivos a nivel mundial.

Muchas mujeres e incluso adolescentes crecieron con un futbol femenil alejado de los tabloides, de los medios y que quedaba relegado ante la rama varonil; sin embargo, pese a esas barreras, nombres como los de Alicia La Pele Vargas, Elvira Aracén, Maribel Domínguez, Mónica Vergara, incluso, el de Charlyn Corral -quien sigue activa-, por mencionar algunas, fueron abriendo paso a que se crearan ídolas.

Fue el incansable trabajo de ellas, así como de cientos de mexicanas que no abandonaron el sueño de profesionalizar el deporte en el país, el que hizo posible que la final de ida del Apertura 2022 fuera una verdadera fiesta dentro y fuera de la cancha.

Aunque no era la primera vez que el Azteca se -casi- llenaba por un partido de futbol de mujeres, la asistencia de esta noche rompió récords en la liga profesional; no obstante, fue en 1971 cuando más de 100 mil personas abarrotaron el estadio para ver la final del Mundial Femenino de Futbol -que no fue oficial por la FIFA, pero que la afición mexicana adoptó como tal-, misma que jugó el seleccionado nacional, pero que cayó 3-0 ante Dinamarca.

La pasada noche fue una historia distinta a lo vivido en la década de los setenta, pues con niñas, jóvenes, mujeres y hombres con nombres de jugadoras profesionales en sus dorsales se dieron cita para alentar sin parar por más de 90 minutos a dos de los equipos más populares de la Liga MX Femenil.

Ambas escuadras llegaban a la final después de haber empatado el partido de vuelta de sus respectivas semifinales, resultado que les valió el pase a la gran final, puesto que habían ganado los encuentros de ida; empero, la historia o el destino, según se crea, les tenía preparado otro panorama en el partido del 11 de noviembre.

A diferencia de los encuentros anteriores, en este la bola se negó a entrar durante la primera mitad, aunque se crearon las ocasiones para que esto ocurriera; desde los primeros minutos se fue creando un ambiente con muchas faltas, lesiones y tarjetas amarillas, lo cual hizo que se perdieran algunos segundos de juego.

Todo cambio al inicio de la segunda mitad cuando al minuto 47 Lizbeth Ovalle anotó el único tanto del partido, mismo que le valió a Las Amazonas irse a Nuevo León con la ventaja a su favor, con la esperanza de cerrar el partido en el Volcán y consolidarse como el equipo más ganador del futbol mexicano femenil.

La escuadra ganadora del Apertura 2022 se definirá el próximo lunes 14 de noviembre (Foto: Luz Coello/Infobae México)

No obstante, la esperanza también está del lado de Las Águilas, pues solo es un tanto el que establecería el empate en el marcador y que podría alargar el encuentro, el próximo lunes 14 de noviembre, a tiempos extras y, en caso de no definirse ahí, a penales.

La mala noticia que tendría el equipo dirigido por Ángel Campa es que este pudo significar el último encuentro de su escuadra en el Azteca como locales, pues a inicios del 2023 comenzará la remodelación del Coloso, debido a que será uno de los estadios donde se competirá por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Y es que si el Estadio Azteca pudiera hablar, contaría que por su pasto ha ocurrido historia en muchas aristas; sin embargo, fue el futbol el deporte que se quedó cimbrado como la insignia del recinto que engalana el sur de la Avenida Tlalpan en la Ciudad de México.

Idealizado desde inicios de los años sesenta del siglo pasado; inaugurado en 1966 y con dos Copas Mundiales de la FIFA (Federación Internacional de Futbol Asociación) en la rama varonil -1970 y 1986-, así como una de la Copa Mundial Femenina de Futbol -1971-, la nombrada catedral del futbol mexicano tiene historia de sobra.

El Azteca se despedirá por unos meses con derrotas -de América Femenil y Varonil-, con empate de Cruz Azul y sin partido de despedida de la Selección Mexicana de cara a Qatar 2022; pero con un récord y un sueño cumplido para miles de mujeres que aman el futbol.

