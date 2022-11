Cuánto costará ver todos los partidos del Mundial de Qatar 2022

Dónde se verán los partidos del Mundial Qatar 2022 (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

En once días comenzará la justa futbolística más esperada alrededor del mundo: la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 dará inicio y, aunque en un mes diferente a lo habitual, los fanáticos del balompié han comenzado a crear planes para ver algunos de los encuentros más atractivos en su hogar, oficina, escuela o, incluso, en el transporte debido a los horarios en los que se transmitirán en México.

Polonia dio a conocer su lista de convocados para enfrentar a México en Qatar 2022 Robert Lewandowski encabeza el listado como el máximo referente del conjunto europeo; polacos y mexicanos se enfrentarán el 22 de noviembre en el juego debut del grupo C VER NOTA

Contrario a lo que pasaba en justas anteriores, por primera vez tendrán participación las plataformas digitales de pago que transmitirán algunos encuentros; sin embargo, serán los sistemas de televisión de paga los que pasarán la mayor parte de los enfrentamientos en la fase de grupos.

Este año, además de lo ya referido, se podrá ver algunos partidos en la pantalla grande, será mediante la empresa Cinépolis que 27 partidos serán emitidos en las salas de cine de todo el país, incluidos los tres partidos de la Selección Mexicana.

Histórico DT en México pidió “encomendarse a Dios” para enfrentar a Messi y Argentina en Qatar 2022 El conjunto tricolor y la albiceleste se han enfrentados tres veces en Copas del Mundo con un saldo totalmente a favor de los sudamericanos VER NOTA

Es debido a la ausencia de la mayoría de los encuentros por televisión abierta que comenzaron a salir algunas criticas, pues indicaron que, al igual que con la Liga MX y la Liga MX Femenil, se está privatizando el acceso al deporte más popular alrededor del mundo; aunque, por lo menos en México, la televisión de paga lleva varios años teniendo la exclusiva del evento.

El 20 de noviembre comenzará la Copa de la FIFA 2020 (Foto: REUTERS/Naseem Zeitoun)

¿Cuánto costará ver el Mundial?

La exclusiva de los 64 partidos del Mundial Qatar 2022 corresponderá a la cadena de televisión de paga Sky, dicha empresa cuenta con cuatro diferentes paquetes en los que se incluirá contenido exclusivo de la justa mundialista.

Gerardo Martino sobre baja de Tecatito Corona: “Él directamente me expresó que no estaba en condiciones” El cuadro mexicano confirmó la baja del habilidoso futbolista para Qatar 2022, quien no logró recuperarse a tiempo de una grave lesión que sufrió en agosto pasado VER NOTA

- Prepago: $249.

- Silver: $349.

- Gold: $399.

- Platinum: $529.

Conviene recordar que para que se instale el sistema, el hogar, oficina o escuela debe de estar dentro de la zona donde tienen servicio.

La empresa Sky tendrá la exclusiva de los 64 encuentros de la FIFA (Foto: REUTERS/Ibraheem Al Omari)

Sin embargo, en caso de que no querer contratar todo el paquete que ofrece Sky, la cadena Televisa-Univisión transmitirá 27 encuentros, mismos que podrán ser vistos por el canal de televisión de paga TUDN, la plataforma VIX, así como los canales de televisión abierta Las Estrellas, 5 y N+.

La mayoría de los sistemas de televisión de cable cuentan con el canal de TUDN, incluido en los precios de Sky que se mencionaron arriba; sin embargo, también se puede observar con el sistema IZZI, el cual cuenta con seis paquetes y que incluyen el canal, así como la suscripción gratuita a Vix+.

Los seis diferentes precios en dicho sistema son: 660 pesos; 710 pesos; 760 pesos; 870 pesos; mil 30 pesos; y mil 530 pesos. En tanto, si no se quiere contratar un sistema de televisión de cable, teléfono e internet, se puede solo contratar la plataforma VIX+, la cual tiene un costo de 119 pesos mensualmente.

Finalmente, en las salas de Cinépolis también se podrán ver los 27 partidos que tiene en exclusiva la cadena binacional, el costo de los boletos será igual que en de las funciones normales: 84 pesos para adultos y 67 para infantes.

Selección Mexicana y otros partidos en televisión abierta

Los más "coperos" de la Selección Mexicana (Ilustración: Infobae México)

La transmisión de los tres encuentros de la fase de grupos del tricolor podrán ser vistos por la televisión abierta. Tanto Televisa como Tv Azteca transmitirán los duelos de los dirigidos por el Tata Martino contra Polonia -el 22 de noviembre a las 10:00 horas, tiempo del centro del país-, Argentina -26 de noviembre a las 13:00 horas- y Arabia Saudí -30 de noviembre a las 13:00 horas-.

Los otros de los partidos que se verán en televisión abierta son el de inauguración Qatar vs Ecuador; Argentina vs Arabia Saudí; Dinamarca vs Túnez; Bélgica vs Canadá; Uruguay vs Corea del Sur; Portugal vs Ghana; Brasil vs Serbia; Países Bajos vs Ecuador; Inglaterra vs EEUU; Bélgica vs Marruecos; Croacia vs Canadá; España vs Alemania; Corea del Sur vs Ghana; Portugal vs Uruguay; País Bajos vs Qatar; Irán vs EEUU; Australia vs Dinamarca; Japón vs España; Corea del Sur vs Portugal; y Ghana vs Brasil.

SEGUIR LEYENDO: