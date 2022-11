¿Por culpa de Verónica Castro?: Jorge Carbajal confesó si dejará su programa de YouTube

(Foto: Instagram @jorgitocarbajal//@vricastroficial)

Desde que Jorge Carbajal compartió información sobre supuestas acusaciones de acoso en contra de Verónica Castro ha estado envuelto en controversia. Aunque la artista ya desmintió haber agredido de alguna manera a un grupo de fans menores de edad, el tema sigue dando de qué hablar en redes sociales y en esta ocasión no fue la excepción, pues el conductor compartió que está enfrentando un problema que podría poner en riesgo su permanencia en su programa de YouTube.

Cabe recordar que cuando trascendieron los rumores en contra de la protagonista de Los ricos también lloran (1979) ella misma informó que iniciaría un proceso legal en contra de todos aquellos que la habrían difamado, entre quienes estaría el periodista, pues fue quien reveló fragmentos de una videollamada privada como prueba de las especulaciones.

Por esa razón, en cuanto Jorge Carbajal confesó que está pasando por un momento muy complicado en su vida muchos lo relacionaron con la posible demanda que podría caer en su contra. Ante este escándalo el periodista recurrió a su programa En Shock para explicar la verdad detrás de todo lo que está pasando desde hace unos días.

Según explicó, su permanencia en su programa de espectáculos no está relacionado con Verónica Castro, sino con un problema de salud que lamentablemente impactó en su visión: “No estoy viendo casi nada, solamente sombras, veo ciertos espacios nada más, pero no estoy viendo nada”.

Carbajal contó que hace unos días se encontraba en su casa cuando, tras sacar a pasear a su mascota y recostarse en su cama, notó algo extraño, comenzó a ver figuras geométricas en colores oscuros que rápidamente lo alarmaron, pues pensó que algo había ocurrido en uno de sus ojos. La situación se agravó cuando su mirada se obstaculizó con un aparente manchón de sangre.

“Empiezo a ver como figuras cafés con negro, unas cosas muy raras como en tercera dimensión, entonces me espanté [...] de repente veo como que si se escurriera un manchón de sangre, entonces dije: ‘ya me desgracié el ojo, me lo desgarré'”, comenzó.

Tras lo ocurrido visitó a su doctor y se realizó varios estudios para descubrir qué le pasó y si tiene solución: “Ahorita definitivamente no veo, veo sombras, pequeñas partes y ya, no veo más. Quise hacer este video porque desde que nos conocemos siempre he sido muy claro con las cosas, con lo bueno y lo malo y esta vez no es la excepción”.

El periodista rompió en llanto ante las muestras de cariño que ha recibido por parte de sus compañeros ante este momento tan complicado en su vida y agradeció a todos sus seguidores por el apoyo que le han brindado durante su trayectoria en el medio. Asimismo, aseguró que no dejará su programa de YouTube, pero probablemente no aparezca en todas las ediciones por la misma situación.

“Hay una realidad, esto va a llevar tiempo. Obviamente yo no pienso dejar YouTube, ni dejar el programa mientras ustedes continúen apoyando, aunque este toda virola, ciega, aquí seguiré, pero obviamente tendré que ir adaptando mi vida y el mismo programa a mis necesidades y aptitudes. No puedo hacerlo igual”, dijo.

Finalmente reconoció que tiene mucho miedo por todo lo que puede pasar, pero aseguró que enfrentará todo lo que venga con mucho optimismo.

Hasta el momento se desconoce si Verónica Castro ya interpuso una demanda en contra de Jorge Carbajal, pero se sabe que tanto él como sus compañeros ya se asesoraron legalmente para saber qué hacer en caso de que esto ocurra en las próximas semanas.

