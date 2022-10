Esta fue la reacción de Jorge Carbajal y Felipe Cruz ante probable demanda de Verónica Castro

En su momento Verónica Castro pidió que Jorge Carbajal se disculpara por señalamientos en su contra, pero el presentador se negó a hacerlo. (Foto: Instagram @jorgitocarbajal//@vricastroficial)

Tras semanas envuelta en el escándalo por señalamientos en su contra de presunto acoso a mujeres menores, Verónica Castro confirmó que comenzará un proceso legal en contra de todos aquellos que “levantaron falsos” o especularon sobre las supuestas acciones que habría tenido con un grupo de fans durante una interacción vía videollamada, pues aunque algunas integrantes ya defendieron a la actriz con su versión de los hechos, los rumores persisten.

Fue durante la noche del pasado 25 de octubre cuando la firma de abogados Schütte y Delsol Gojon -conocida por representar a Ainara Suárez contra YosStop- anunció que sus servicios fueron contratados por la protagonista de Los Ricos también lloran (1979), Rosa Salvaje y Cuando sea joven para terminar con todos las acusaciones en su contra, pues se considera que habría sido víctima de daño moral, violencia digital y mediática.

Imagen del comunicado difundido el pasado 25 de octubre. (Captura: @SchutteyDelsol)

“La señora Castro no cometió delito alguno y cuenta con nuestra asesoría jurídica para defenderla de estas falsas acusaciones así como para ejercer las acciones legales que, en cambio, sí le asisten a ella. La información falsamente difundida y manipulada afecta también los derechos de adolescentes menores de edad”, se lee en el comunicado.

El comunicado se viralizó en redes sociales y rápidamente llegó a Jorge Carbajal y Felipe Cruz, quienes desataron el escándalo cuando, en una emisión de su programa de YouTube En Shock, dieron a conocer las supuestas actitudes que habría tenido Verónica Castro con sus fans durante la controversial videollamada. Como era de esperarse ambos recurrieron a sus redes sociales para reaccionar a la probable demanda que caerá en su contra por tratar dicha información.

(Captura Twitter: @JorgeCarbajalOf)

El primero en reaccionar fue Jorge Carbajal, quien solo retuiteó una publicación de una cuenta de espectáculos donde le mostraron su apoyo. Horas después, publicó un enlace a un video de YouTube que acaba de subir su compañero Felipe Cruz defendiendo su postura sobre los señalamientos que lanzaron en contra de Verónica Castro.

“Para nuestro punto de vista no es correcto, no es apropiado que una mujer de su edad comparta las imágenes que vimos dentro de este video [videollamada]. Lo que vimos nosotros en aquel momento y lo que sostenemos hasta el día de hoy son actitudes inapropiadas. Yo tengo un adolescente en casa y saber que esta conversando con una persona, hombre o mujer, de 70 años a las horas de la madrugada, créanme que yo hubiera movido cielo, mar y tierra para decir que no está bien”, declaró Filip.

Cabe recordar que cuando los presentadores hablaron por primera vez sobre dicha interacción entre artista y fans comentaron que se tocaron temas de índole sexual y cuestionaron por qué Verónica Castro invitaría a las mujeres menores de edad a su casa de Acapulco. Es esta ocasión y ante una probable demanda en su contra por daño moral, Felipe Cruz aseguró que tanto él como su compañero nunca han acusado a la cantante de nada.

“¿Cuándo hubo acusaciones? Hemos dicho que las conductas nos parecen inapropiadas, sí, pero jamás hemos dado una acusación, no se a qué se refieran con acusaciones porque no las hay, nosotros simplemente dimos una opinión”, agregó.

La actriz continúa dividiendo opiniones en redes sociales por este tema, (Foto Twitter: @vrocastroficial)

En el momento que llegue la demanda y que seamos requeridos por las autoridades Jorge Carbajal y Felipe Cruz, ahí estaremos. No estamos escondidos, no estamos fugados, estamos mil por ciento localizables y en el momento que las autoridades decidan que nos presentemos con lo que tengamos, ahí estaremos sin mayor problema.

Asimismo, el presentador involucrado en todo este escándalo aseguró que está dispuesto a ofrecerle una disculpa a Verónica Castro en dado caso de que las autoridades correspondientes determinen que están equivocados o exageraron la información que dieron a conocer en su programa.

