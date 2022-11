Leticia Calderón planea acompañar a sus hijos a ver a Juan Collado al reclusorio

Luciano y Carlo Collado sólo se comunican con su papá cuando él puede llamarlos por teléfono (Foto: Archivo)

Luciano y Carlo Collado Calderón, los hijos de la actriz Leticia Calderón no han podido ver a su padre, el abogado Juan Collado, desde que éste fuera remitido por las autoridades al Reclusorio Norte, en Ciudad de México, por la comisión de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Y es que el llamado “abogado de la mafia del poder” le tiene prohibido el acceso a la actriz de Esmeralda al centro penitenciario, por lo que la artista ha desistido de llevar a los adolescentes a visitar a su padre.

Fue en un encuentro con los medios donde la actriz destapó que desde julio de 2019 Luciano y Carlo no han visto a su papá, siendo que no tienen manera de comunicarse con él, y expresó que en las ocasiones en que ella y sus hijos -fruto de la relación que sostuvo con Collado de 2002 a 2010- se han presentado en el reclusorio, el personal del lugar le ha notificado que tiene instrucciones para no permitirle la entrada al penal.

Lety Calderón con sus hijos y Juan Collado, encarcelado desde hace tres años (Foto: Instagram@leticiacalderon_actriz/Cuartoscuro)

“A mí no se me permite entrar para llevar a mis hijos” dijo la actriz y argumentó que no puede permitir que los jóvenes visiten a su padre sin que ella esté presente. “Podría ser una situación incómoda, muy difícil para mis hijos. No voy a dejarlos a la deriva”.

Calderón expresó no saber de quién fue la instrucción de no dejarla ingresar al centro penitenciario y destacó que preferiría no especular quién podría ser la persona responsable de esa decisión.

“No puedo acusar a nadie. Yo lo que digo en este momento, es que a mí no se me permite entrar, por lo menos la primera vez (que vean a Juan Collado) sí tengo que llevarlos y espero que lo entiendan”, expresó.

Luciano Collado ya cuenta con un departamento de su propiedad, que podrá habitar una vez independizándose (Foto: Instagram/@letycalderon79)

“Han hablado con su papá. Juan (Collado) es el que se comunica, pero nosotros no tenemos manera de comunicarnos. Y es que no me dejan entrar (a verlo), me dicen que no hay permiso para que yo pase, no sé por qué será, quizá cosa del reclusorio”, dijo la actriz en su reciente encuentro con los reporteros.

Y es que en caso de retirarse la instrucción, sería la misma protagonista de Valeria y Maximiliano quien acuda acompañando a sus hijos para que se reencuentren con el hombre que fue abogado de políticos como el expresidente Enrique Peña Nieto, Carlos Ahumada y Mario Villanueva Madrid.

“Yo soy la que los tengo que llevar, porque he cuidado a mis hijos emocionalmente y en todos los sentidos. Entonces, como mamá tengo una gran responsabilidad de estar presente la primera vez. Podría ser una situación muy incómoda y difícil, no los puedo dejar a la deriva, no hay quien los pueda arropar en ese momento. Ellos obviamente me dicen que quieren ir a verlo”, añadió.

La estrella de telenovelas recalcó que sus hijos no tienen relación alguna con Yadhira Carrillo, esposa de Juan Collado (Foto: Instagram @yadhiracarrillo / @letycalderon79)

“Mis hijos me dicen ‘Sí quiero ir a verlo’ y yo les digo ‘Yo también quiero que lo vayan a ver’ y he hecho todo lo posible, me he cansado de pedir, porque los niños quieren verlo y abrazar a su papá”.

Respecto a Yadhira Carrillo, Leticia fue clara en expresar que sus hijos no sostienen ningún tipo de relación con la ex reina de belleza, y que incluso se llegan a molestar cuando se difunde lo contrario.

“No ha existido nunca una amistad. No ha habido ningún acercamiento. Mis hijos nunca han estado con ella. No hay contacto, no nos vemos, no nos hablamos, no hay comunicación. Mis hijos se molestan muchísimo cuando se dice que sí, que los conoce, porque nos hemos visto dos veces, nada más. Nos saludamos por respeto, porque somos personas educadas, pero no hay ninguna relación”, recalcó.

