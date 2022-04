Leticia Calderón presumió que su hijo conoció a su “crush” Marjorie de Sousa

Luciano hijo de Leticia Calderón le declaró su amor a Marjorie de Sousa Foto: Instagram/@letycalderon79

Un tierno momento sucedió recientemente, cuando Luciano, hijo de Leticia Calderón pudo finalmente conocer a la actriz Marjorie de Sousa, quien al parecer es su amor platónico.

Y es que desde fechas anteriores, Lety Calderón ya había confesado que su hijo estaba enamorado de la venezolana, por lo que decidió planear una reunión para que ambos pudieran conocerse.

Fue a través de un en vivo que se encuentra en el Instagram de Marjorie, donde se llevó a cabo el primer encuentro y Luciano se mostró sumamente emocionado de que uno de sus sueños pudiera haberse hecho realidad.

“Me gusta mucho su trabajo, es muy guapa y espero que se merezca un hombre como yo”, dijo Luciano y aprovechó para regalarle un anillo de la amistad.

Marjorie de Sousa recibió un anillo de la amistad (Fotos: ig @marjodsousa)

Marjorie se mostró conmovida y le agradeció al joven por el detalle y aprovechó para enviar unas palabras de admiración a Lety Calderón.

“Aquí sellamos nuestra amistad y no sólo contigo (Luciano), sino también con tu mamá porque la admiro desde hace muchos años, para mí era importante, en mi carrera también porque te admiro mucho”, dijo.

Fue por esto que en una entrevista para De primera Mano, Calderón habló sobre como fue que planeó el conmovedor encuentro.

Me lo llevé con mentiras, y entonces lo puse de espaldas a la entrada y cuando vi cuando llegó (Marjorie) yo seguí como si nada, agarré el teléfono y yo empecé a grabar, pero mi hijo se quedó en shock, no lo podía creer, y yo lloré y lloré”, comentó la artista.

Luciano y Lety Calderón son muy unidos (Foto: Instagram/@letycalderon79)

Asimismo, la actriz de telenovelas como Imperio de mentiras, Por amar sin ley o Chispita comentó que estaba muy agradecida con Marjorie y que le fue muy grato de conocerla un poco más, pues sus contextos de vida son similares.

“Fíjate que coincidimos en muchas cosas, evidentemente yo sé quién es, y había visto su trabajo y todo, pero no hemos coincidido en nada y creo que conectamos lindo, somos mamás, nos dedicamos a nuestros hijos, trabajamos, pasamos adversidades y sí, yo como mamá, ¿qué te puedo decir?, le agradezco con el alma, es que no hay palabras para agradecer, yo estaba llore y llore y no he parado de llorar”, señaló.

También Lety Calderón ahondó en que se conmovió mucho con las palabras que Luciano le dedicó a la venezolana.

Marjorie de Sousa es el crush de Luciano (Foto: Instagram)

“Si este mundo tuviera más personas con Síndrome de Down este mundo sería diferente porque son puro amor, son puros sentimientos bonitos, no conocen la maldad, pero esas palabras a mí también me hicieron llorar a mí, y por eso le dije ‘claro, ojalá algún día encuentres a un hombre como mi hijo porque son fieles, bondadosos, todos los días mi hijo me dice ‘gracias por todo’”, añadió.

Como no podía faltar, Calderón envió un mensaje de agradecimiento a Marjorie y se dijo emocionada de haber visto a su hijo tan satisfecho con el encuentro que tuvo con su amor platónico.

“Muy agradecida con ella, de que se haya tomado el tiempo de ir a pesar de que Mat (hijo de Marjorie) se sentía un poquito mal, pero no era nada grave, pues uno como madre dices ‘voy a cancelar’, además le regaló un traje de un superhéroe del Capitán América, no, mi hijo llegó volando a la casa, como un globo fuera del coche lo traía porque iba flotando”, concluyó.

