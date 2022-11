Cómo evitó el Perro Bermúdez que le quitaran la narración del Tri en Televisa

En Televisa intentaron "quitar" al Perro Bermúdez de la narración de la Selección Mexicana (Foto: Twitter/@enriquebermudez)

Una de las voces más emblemáticas de la narración deportiva en la televisión mexicana es la de Enrique Bermúdez de la Serna, el Perro —como es conocido— creó un estilo que ha perdurado por generaciones. A pesar de los diferentes cronistas deportivos que han surgido, el Perro Bermúdez sigue vigente en la actualidad y Qatar 2022 será su doceavo mundial que narrará.

Los años que ha acompañado a la Selección Mexicana le valieron para ser uno de los cronistas reconocidos por la afición del Tri; sin embargo, en una ocasión la televisora en la que actualmente trabaja le intentó quitarle la narración del equipo mexicano.

Fue el propio Perro Bermúdez quien narró aquella vivencia que tuvo dentro de Televisa Deportes. A pesar de las décadas que llevaba trabajando en la empresa y el recibimiento del público con sus narraciones del combinado nacional, en algún momento le intentaron quitar los partidos de la selección.

El único mundial que no narró para Televisa fue en Brasil 2014 (Foto: FB/ Enrique Bermúdez)

Durante su participación para el podcast Reporteros del Tri, Enrique Bermúdez recordó una de las experiencias negativas que tuvo dentro de Televisa y cómo algunos de sus compañeros de profesión lo intentaron desplazar de los micrófonos.

Sin revelar en qué año ocurrió eso o quiénes fueron los protagonistas del intento de “complot” contra el experimentado narrador, el Perro confirmó que le hicieron “grilla” en la sección deportiva de Televisa pues había personas que ya no lo querían que narrara, principalmente buscaban que dejara vacante los juegos del tricolor.

“Me hicieron grilla, tú lo sabes, me hicieron bastante grilla. Sobre todo me quisieron quitar a la Selección Nacional”, recordó el cronista mexicano.

El fanático del Atlas se enteró de aquella iniciativa, pero Bermúdez de la Serna aseguró que no pudieron desplazarlo. Los intentos de quitarlo de las narraciones deportivas fracasó porque el Perro defendió su estilo narrativo, que es del gusto de diferentes televidentes.

Aseguró que evitó aquella estrategia en su contra gracias al apoyo del público pues frases como Sanbombazo, Tirititito o donde las arañas tejen su nido tuvieron más peso que las personas que lo quisieron quitar. Por ello, el narrador deportivo expresó que su sello narrativo lo ayudó a destacar de los demás.

“Y no pudieron, no pudieron. Yo puedo ser el mejor o el peor, eso lo decide el público, pero tengo algo que me hace destacar un poquito, soy diferente, tengo un sello diferente a los demás”, agregó.

Finalmente expuso que aquel respaldo no lo hizo sentirse superior a los demás, pues se calificó como una persona “humilde”, así que su popularidad entre el público le permitió mantenerse como narrador de la Selección Mexicana en cualquier tipo de competencia.

El Perro Bermúdez se retirará de los mundiales en Qatar 2022 con un récord de 12 copas mundiales narradas (Foto: FB/ Enrique Bermúdez)

“Tengo algo que no lo venden en la boutique, me conocen todos, lo último que tengo es ser egocéntrico. Bendito Dios soy muy humilde, pero ¿sabes qué? me quiere mucho la gente”, remató el Perro Bermúdez.

El único mundial que no narró para Televisa y poca audiencia lo pudo escuchar fue en el Mundial de Brasil 2014 pues en aquel torneo colaboró para Univisión, pero para Rusia 2018 regresó a la televisión abierta; poco después se integró al proyecto de TUDN y con ellos irá a Qatar 2022, el cual será su último mundial como narrador oficial del Tri.

Durante el octagonal de Concacaf previo al mundial, Enrique Bermúdez anunció su retiro de los mundiales, por lo que Qatar 2022 será el último. Por ello, emprendió una gira de despedida en la que lo han acompañado diferentes ex colaboradores de Televisa como Jorge Pietrasanta, Ricardo Peláez, Javier Alarcón, entre otros más.

Pero, el Perro Bermúdez seguirá activo con los juegos de la selección pues aún seguirá narrando amistosos, juegos de Concacaf como la Nations League o la Copa Oro.

