Qué impidió al Perro Bermúdez invitar a Martinoli y al Doctor García a su gira de despedida

El Perro Bermúdez consideró a Martinoli y Luis García para su gira de despedida (Fotos: Instagram/@garciaposti // @enriquebermudez_)

Con la Copa Mundial de Qatar 2022 terminará la carrera de uno de los máximos exponentes en la narración deportiva mexicana. Enrique el Perro Bermúdez dejará las transmisiones mundiales por lo que se retirará con un récord de 12 coberturas mundialistas al asistir a Qatar.

Por ello el Perro Bermúdez emprendió una gira de despedida en la que ha invitado a ex colaboradores de Televisa Deportes para tener una última colaboración con quienes lo acompañaron a lo largo de los años antes de despedirse. Y dentro de las voces de la narración que llegó a considerar fueron las de Christian Martinoli y Luis Doctor García, colaboradores de TV Azteca.

La dupla más popular de Azteca Deportes estuvo dentro de la planeación para la gira de despedida del experimentado narrador de 71 años; sin embargo, no se concretó y la posibilidad de ver a tres referentes de las narraciones deportivas juntos se evaporó. Fue el propio Doctor García quien reveló la invitación que recibieron para asistir a la gira de despedida.

El Perro Bermúdez pensó en invitar a Martinoli y a Luis García para su gira de despedida (Foto: Instagram/@garciaposti)

En uno de sus recientes capítulos de Farsantes con Gloria para el canal de YouTube del Doctor García, el ex futbolista del Atlético de Madrid aseguró que Enrique Bermúdez sí quería invitarlos, pero al final ya no se animó a comentarles la idea porque consideró que “no los iban a dejar”.

El Perro Bermúdez, Martinoli y Luis García se encontraron en un vuelo a Estados Unidos para el partido de la Selección Mexicana ante Colombia, fue ahí en donde intercambiaron algunas palabras acerca de la posibilidad pues el Doctor aseguró que en Azteca quieren a Enrique Bermúdez pese a que compiten por el rating de los partidos del Tri.

“¡Viene la gira del Perro! veníamos en el avión con nuestro amigo el Perro, al cual queremos cabr*n, viene y dijo que nos quería, bueno básicamente más bien a este güey (Martinoli), pero como somos matrimonio nos quería a los dos ahí en su despedida”, narró Luis García.

Ambos comentaristas deportivos aprovecharon la breve charla con Enrique Bermúdez para bromear con él ya que le cuestionaron el motivo por el cuál no los ha invitado a la gira en donde ya pasaron personajes como Jorge Pietrasanta, Javier Alarcón, Ricardo Peláez, entre otros más.

Fue ahí en donde Martinoli recordó la respuesta que les dio el Perro e imitando su voz dijo “Azteca no los va a dejar”. El narrador fanático del Toluca recreó la conversación que tuvieron y agregó el reclamo que le hicieron a Enrique Bermúdez. “Dijimos ‘¿por qué no nos invitaste a tus p*nches despedidas, cab*n?’”, a lo que respondió el Perro “no los van a dejar narrar, pero, ya saben bros que estarían invitados”.

Entre risas, ambos cronistas ya no agregaron más respecto al tema y dejaron escapar la oportunidad de fusionar los estilos narrativos de TUDN y de Azteca Deportes.

¿Por qué Enrique Garay criticó la narración de Ricardo Peláez y del <i>Perro</i> Bermúdez?

Enrique Garay criticó la narración del Perro Bermúdez y Ricardo Peláez durante el México vs Colombia (Foto: Instagram/ @enriquebermudez_)

En el último partido amistoso de la Selección Mexicana disputado en el continente americano ante Colombia, el Tri no logró el cometido de “despedirse” con una victoria ante su público en Estados Unidos. Pese a que el equipo azteca mantuvo la ventaja de dos goles hasta el primer tiempo, en los minutos restantes del juego les dieron la vuelta con tres tantos.

Y en la transmisión de TUDN poco se habló de aquel pésimo desempeño, según hizo notar Enrique Garay. A través de redes sociales Garay se molestó con los analistas deportivos de la televisora rival pues no aportaron un análisis realista de lo que estaba pasando en la cancha de juego.

Qué feo baile a @miseleccionmx en la segunda mitad.



Vi unos minutos en @Televisa y escuché lo mismo de siempre. Palabras bonitas, solidaridad, mucho apoyo al #Tri



¡Por Dios!



Si les meten un baile, como lo hace Colombia, hay que decirlo, como lo hacen en @AztecaDeportes — Enrique Garay (@quiquegaray) September 28, 2022

“Qué feo baile a @miseleccionmx en la segunda mitad. Vi unos minutos en @Televisa y escuché lo mismo de siempre. Palabras bonitas, solidaridad, mucho apoyo al #Tri ¡Por Dios! Si les meten un baile, como lo hace Colombia, hay que decirlo, como lo hacen en @AztecaDeportes”, redactó en su perfil oficial de Twitter.

